John Cho est un dragon magique dans le teaser de Wish Dragon de Netflix ⋆ .

]]>]]>

Netflix déploie le marketing pour ses acquisitions animées de Sony Pictures, donc maintenant après le teaser de Lin-Manuel Miranda Vivo, nous allons voir John Cho exprimant une bête magique dans Souhait Dragon.

Sorti le 11 juin, l’aventure animée a déjà rapporté 20 millions de dollars en Chine et met en vedette le talent vocal de Jimmy Wong (Mulan), Constance Wu (Asiatiques riches et fous) et Natasha Liu Bordizzo (La société).

Dans Wish Dragon de Sony Pictures Animation, Din, un étudiant de la classe ouvrière avec de grands rêves mais de petits moyens, et Long, un dragon cynique mais tout-puissant capable d’exaucer des souhaits, se lancent dans une aventure hilarante à travers Shanghai moderne à la poursuite de L’ami d’enfance de Din, Lina. Leur parcours les oblige à répondre à certaines des plus grandes questions de la vie – car lorsque vous pouvez souhaiter quelque chose, vous devez décider de ce qui compte vraiment.

]]>]]>

Lien source