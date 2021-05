John Coltrane, Prestige et le chemin de l’immortalité

Nous sommes en 1958 et Jean Coltrane cherche à reconstruire sa carrière. La réputation du musicien élevé à Philadelphie, alors âgé de 32 ans, avait semblé gravement menacée un an plus tôt, après que sa dépendance à l’héroïne l’ait fait renvoyer. Miles Davis‘ grouper. En tant qu’étoile montante du saxophone ténor – l’homme qui avait illuminé une poignée d’albums de Davis enregistrés à la fois pour Prestige et Columbia entre 1955 et 1956 – le haut-volant Coltrane semblait un élément indispensable de l’orchestre du trompettiste, mais le choc de son son limogeage, en mars 1957, le ramène sur terre avec une forte secousse. L’année suivante, cependant, il renaîtrait, brandissant un nouveau style surnommé plus tard par le critique de jazz estimé Ira Gitler comme des «feuilles de son». Cette approche distinctive de l’improvisation s’est concrétisée à travers une série d’albums révolutionnaires enregistrés pour Prestige en 1958 et qui sont maintenant rassemblés sur le coffret 5CD / 8LP Coltrane ’58.

« Une vie plus riche, plus remplie, plus productive »

L’éjection du groupe de Davis a produit à Coltrane un moment de clarté qui donne à réfléchir; le saxophoniste s’est rendu compte qu’il ne pouvait progresser en tant que musicien et être humain que s’il exorcissait ses démons. Comme Coltrane l’a plus tard évoqué dans les notes de pochette de son magnum opus de 1965 A Love Supreme, «Au cours de l’année 1957, j’ai vécu par la grâce de Dieu, un éveil spirituel qui devait me conduire à une vie plus riche, plus pleine et plus productive . ”

Vaincre la dépendance n’a pas été facile mais, faisant preuve d’un sens étonnant de la détermination combiné à la force de la volonté et du caractère, Coltrane est rentré chez lui à Philly et a juré d’arrêter à la fois les drogues et les alcools forts, un autre de ses vices. Avec l’aide de sa famille, en mai 1957, Coltrane s’était libéré de la tyrannie de la dépendance et était prêt à travailler à nouveau. Le 31 mai 1957, il enregistre sa première session en tant que leader pour le label indépendant de Bob Weinstock, Prestige, qui aboutit à son premier album, Coltrane. Alors que sa carrière solo commence à prendre son envol, Coltrane rejoint Moine Theloniouset a passé six mois avec le pianiste/compositeur. C’est à cette époque que « Trane » a commencé à s’épanouir, développant son style révolutionnaire de « feuilles de son ».

Train bleu et au-delà

Bien que Coltrane ait été engagé par Prestige pendant cette période, il a fait une session unique pour Note bleue en septembre 1957 qui a abouti à ce que la plupart des commentateurs considèrent comme le premier album classique du saxophoniste, Train bleu, ce qui a donné à la carrière relancée de Coltrane une traction et un élan supplémentaires.

Avec la sortie de Blue Train, 1958 a commencé sous les meilleurs auspices pour Coltrane mais ça irait encore mieux quand il a rejoint le groupe de Miles Davis au début de cette année, contribuant à l’album Milestones quelques mois plus tard. Le saxophoniste a également enregistré une grande quantité de matériel pour Prestige en 1958, bien qu’une grande partie ait été stockée par le label et n’ait été publiée que lorsque Coltrane a déménagé chez Impulse! et atteint une plus grande renommée.

Coltrane ’58 trace le début du voyage de Coltrane vers des destinations ultérieures telles que Giant Steps et A Love Supreme. Chronologiquement séquencé à travers 37 performances en studio remasterisées enregistrées, en tant que leader ou co-leader, pour le label du producteur Bob Weinstock, il présente une chanson par chanson vivante de l’évolution du saxophoniste en tant que musicien en une année qui le mettrait sur une voie. à la grandeur. Lors de ces sessions, Coltrane est entouré d’une multitude de talents du jazz, dont les trompettistes Donald Byrd, Freddie Hubbard et Wilbur Harden, 20 ans. Le pianiste Red Garland, le guitariste Kenny Burrell et le bassiste Paul Chambers sont également présents, ainsi que les batteurs Art Taylor, Jimmy Cobb et Louis Hayes.

Vie luxuriante

Contrairement à Blue Note, Prestige n’a pas donné beaucoup de temps de répétition à ses musiciens, préférant opter pour une esthétique spontanée « soufflante » dans le but de capturer l’improvisation en fusion forgée dans la chaleur fulgurante d’une première prise. En tant que tel, Coltrane servait principalement du blues, des standards et des ballades, plutôt que du matériel original et soigneusement conçu, mais ils étaient tous des véhicules à travers lesquels il pouvait s’exprimer et développer son propre son et son style.

Ce que Prestige partageait avec Blue Note, cependant, était son lieu d’enregistrement préféré: l’ingénieur du son Le studio Hackensack de Rudy Van Gelder dans le New Jersey, qui était un salon reconverti dans la maison de ses parents. Comme il l’a fait avec Blue Note, Van Gelder a donné à Prestige son propre son facilement identifiable, et les sessions d’enregistrement de Coltrane pour le label ont énormément bénéficié de l’expertise sonore de Van Gelder.

Au cours de sa première session Prestige 1958, tenue le 19 janvier de cette année-là, Coltrane a présenté un traitement fabuleux de 14 minutes de la ballade Billy Strayhorn «Lush Life». Il a été rejoint par deux de ses camarades de groupe de Miles Davis, Red Garland et Paul Chambers, tandis que Donald Byrd s’est assis à la trompette et Louis Hayes a joué de la batterie. C’est une performance qui démontre que Coltrane pouvait jouer d’une manière profondément lyrique malgré son son de ténor robuste. La chanson est devenue plus tard la chanson titre d’un album que Prestige a assemblé à partir de trois sessions différentes et sorti en 1961.

Pousser l’enveloppe

Coltrane 58 met également en évidence les prouesses du saxophoniste en tant que balladeer par l’inclusion de ses lectures délectables des standards «Come Rain Or Come Shine», «I See Your Face Before Me» et «Stardust», qui mettent tous en valeur l’habileté de Coltrane en matière d’embellissement mélodique. .

Il y a aussi beaucoup de numéros de hard bop uptempo qui capturent Coltrane en plein vol. Son style extraordinaire de « feuilles de son » est incarné par « Russian Lullaby », enregistré le 7 février 1958 en compagnie de Garland, Chambers et Art Taylor. Après une intro de piano solo ornée et rhapsodique de l’habile Garland, le morceau se transforme en un numéro propulsif à indice d’octane élevé dans lequel Coltrane pousse l’enveloppe du jazz au Nième degré avec une improvisation éblouissante qui anticipe sa chanson de 1959 “Giant Steps”.

Le hard bop swing plus classique se présente sous la forme du groover Monk-esque de Jackie McLean “Little Melonae”, le fluide “Rise And Shine” – sur lequel des phrases mélodiques dégringolent dans un torrent en cascade du cor ténor de Coltrane – et “You Say You Care », un échangiste joyeux qui trouve Coltrane échangeant l’intensité émotionnelle contre une touche mélodique plus légère et moins fébrile.

Certains des morceaux de Coltrane ’58 (dont “Big Paul” et le numéro de bop frénétique “Freight Train”, tous deux écrits par le pianiste de la session, Tommy Flanagan) proviennent d’une session conjointe enregistrée le 7 mars 1958, avec le célèbre guitariste Kenny Burrell.

Développer sa voix

L’un des derniers morceaux que Coltrane a enregistré pour Prestige était “Bahia”, une chanson à l’origine du célèbre compositeur brésilien Ary Barroso, et que Trane a coupé lors d’une session le lendemain de Noël 1958. Avec sa mélodie latine sinueuse et son utilisation dramatique d’harmoniques hurlantes (qui Coltrane démontre sa maîtrise d’une technique dans laquelle il jouait plusieurs notes au saxophone simultanément, créant une étrange auto-harmonisation), il montre le saxophoniste développant une facette de son jeu qui deviendra un élément clé de son ADN musical.

Bien que Coltrane devienne un compositeur prolifique après avoir quitté le label, les sessions Prestige de 1958 montrent les premiers exemples de son écriture sous la forme des élégantes “Black Pearls”, les ballades terreuses “Trane’s Slo Blues” et “By The Numbers” » et le « Goldsboro Express », plus urgent et plus avancé, qui le montrent tous en train de développer sa propre voix en tant qu’écrivain.

Le mandat de John Coltrane chez Prestige Records a duré de mai 1957 à décembre 1958. Bien que relativement court, ce fut une période extrêmement fertile et prolifique qui a marqué la renaissance créative du saxophoniste. Comme Coltrane ’58 l’illustre avec une clarté remarquable, la musique qu’il a composée pour Prestige était une étape importante sur la route de Coltrane vers l’immortalité.

