John Cooper de Skillet défend Dave Chappelle sur la controverse Lgbtq +: « Il est outrageusement hilarant »

John Cooper, le leader et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, a offert une défense étonnamment solide de Dave Chappelle au milieu du tumulte du comédien Netflix spécial.

Les critiques ont décrié « Le plus proche » comme « dangereusement transphobe » sur plusieurs Chapelleblagues de , en particulier autour de la « peau mince » des personnes trans et des effets de la soi-disant « culture d’annulation ». Écrivain-producteur transgenre Jaclyn Moore a dit qu’elle ne travaillerait plus pour Netflix tandis que le Coalition nationale de la justice noire, un groupe de défense des droits civiques dédié à l’autonomisation de la communauté noire LGBTQ, a demandé au service de streaming de supprimer le spécial de la plateforme.

Tonnelier abordé la controverse entourant « Le plus proche » lors d’une toute nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio. Après avoir confirmé avoir vu Chapelleest spécial, John dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai pensé pendant une décennie Dave Chappelle est l’homme le plus drôle du monde. Et je ne dis pas ça parce qu’il ne m’offense jamais. [Laughs] Je suppose que moi et Dave Chappelle pas d’accord sur beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses offensantes sur le christianisme ou sur toutes les races — blancs, noirs, asiatiques ; tout ce que tu veux – Dave Chappelle va après eux. Je pense que c’est pour ça qu’il est drôle. Je pense juste qu’il est outrageusement hilarant. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas offensé. Mais il est hystérique.

« Je dois être honnête, et je sais que nous sommes à une époque où tout ce que vous dites va faire que quelqu’un déteste vos gars », a-t-il poursuivi. « Je ne veux pas que quelqu’un me déteste, mais personnellement, j’aime – j’aime ce qu’il dit. Je devrais dire que j’aime ce qu’il défend. Et cela vient de quelqu’un… Comme je le dis, je suis chrétien. Il y a des choses que je ne regarderai pas parce que je les trouve offensantes. Mais je n’ai jamais demandé à quelqu’un de ne pas avoir la plate-forme, d’être censuré ou quelque chose de cette nature. Maintenant, parler de violence réelle est un tout autre… c’est un tout autre chose, d’accord ? Je parle de propos violents. Mais en termes de choses que nous disons simplement et qui sont trop offensantes à dire, cela ne va pas faire un pays plus libre. Cela va faire une tyrannie… C’est très puritain. Et nous avons aussi eu la tyrannie puritaine, comme nous l’avons vu dans les procès des sorcières de Salem où vous avez eu cette folie psychotique à venir, tous ces chrétiens pour commencer à chasser les sorcières. Nous ne voulons pas de ça. Et c’est gentil de mon propre peuple, si vous voulez. Quand je dis « mon propre peuple », je ne veux pas dire que je suis un chasseur de sorcières, bu t J’espère que cela a du sens. C’étaient des chrétiens qui faisaient des choses qu’ils ne devraient pas faire. Nous ne voulons pas de cela. Mais nous ne voulons pas non plus de ce nouveau puritanisme qui dit qu’on ne peut pas dire quelque chose d’un point de vue idéologique, d’un point de vue politique, d’un point de vue religieux. Nous ne voulons pas de cela. Cela va créer une culture où les gens ont peur de parler. »

Tonnelier a ajouté: « Et donc je suis en fait très favorable à Dave Chappelle. Qu’il m’offense ou non, je soutiens ce qu’il dit. Je vais vous dire quelqu’un d’autre que je soutiens qui dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d’accord qui déteste aussi — je ne veux pas dire qu’il déteste les chrétiens, mais il déteste le christianisme, c’est [comedian and television host] Bill Maher. je suis d’accord avec Bill Maher tout le temps, et je l’ai depuis une décennie. Il dit des tonnes de choses avec lesquelles je ne suis pas d’accord, mais il dit beaucoup de choses que je trouve poignantes et intéressantes, et je ne veux pas qu’il soit annulé. Peu importe à quel point il pense que la religion est stupide, j’aime entendre ce qu’il a à dire, et j’apprécie le fait que je pense qu’il pense que je devrais avoir la capacité de dire ce que je veux dire. »

POÊLON sortira son nouvel album studio, « Domination », le 14 janvier 2022 via atlantique.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il « a toujours eu foi en Dieu » et que sa mère était une « fanatique de Jésus ». Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.



