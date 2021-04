Dans une nouvelle interview avec « Le Dr Jeff Show », John Cooper, le leader et le bassiste du Grammy– groupe de rock chrétien de nom POÊLON, a parlé de son éducation musicale et de son introduction à la musique rock. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Mes parents étaient chrétiens. Ma mère était une fanatique de Jésus, d’accord? Une fanatique de Jésus. Et je donne toujours la stipulation que je veux dire cela d’une manière positive à cent pour cent. Parfois, les gens se demandent si je ‘ Je le dis mal. Un fanatique fanatique de Jésus. Ma mère était la personne qui emmenait ses enfants à l’épicerie, et au milieu de la section des surgelés, elle rencontrait un étranger et commençait à partager l’évangile avec eux, et [she would say], ‘Puis-je prier pour vous?’ Et en tant qu’enfant, vous seriez assis là, tenant la main de votre mère et disant: « Oh mon Dieu. Nous y voilà. Combien de temps cela va-t-il durer? Ma mère était tout simplement fanatique de Jésus. Je ne me souviens pas d’un moment chaque matin où ma mère ne me lisait pas la Bible. J’avais un frère aîné; mon frère avait quatre ans de plus que moi. Donc, avant l’école tous les jours, elle lisait la Bible. Il a donc commencé à aller à l’école à l’âge de cinq ans. Cela me met à un, deux ans, et je me souviens juste d’être assis à table et d’écouter la Bible. Donc toute ma vie était comme ça.

« Une chose amusante [was that] ma mère sentait vraiment que la musique rock était comme le plus grand outil du diable », a-t-il poursuivi.« S’il y avait un outil du diable qu’il avait jamais créé et qui allait ruiner le monde, c’était de la musique rock.

«Quand j’avais cinq ans, j’étais chez mon ami, et il avait MTV… Alors j’étais, genre, ‘MTV? Qu’est-ce que c’est?’ Il disait: «Ils jouent des vidéoclips». Je me suis dit: « Que voulez-vous dire par vidéoclips? » Et il m’a montré la vidéo du Michael Jackson chanson ‘Batte-le’, qui était la chanson la plus géniale que j’aie jamais entendue. Et je suis rentré à la maison et je chantais ‘Batte-le’ à ma mère. Et ma mère m’a donné le cul le plus sacré de toute l’histoire pour avoir chanté la musique du diable. Elle croyait vraiment que la musique rock était ce mal, et elle a été créée par le diable, et a paniqué à propos de la musique rock. «

Lorsqu’on lui a demandé si sa mère était finalement venue et était devenue plus favorable à son intérêt pour la musique rock, John a déclaré: « Ma mère est décédée à l’âge de 14 ans. Donc, je dirais que vers la sixième, ma mère est tombée malade d’un cancer. C’est aussi à ce moment-là que j’ai entendu parler de la musique rock chrétienne. Parce que je me plaignais à mes copains que je ne pouvait pas écouter METALLICA. Parce que j’ai entendu METALLICA à la salle de gym, à la salle d’entraînement… et METALLICA été [being played] là-dedans. Et je me plaignais à mon ami: «Je ne pourrai jamais ramener ça à la maison». Et il a dit: ‘Eh bien, vous savez qu’il y a de la musique rock chrétienne.’ Et j’ai dit: ‘Non. Pourquoi cela m’a-t-il été refusé? Et donc j’ai apporté un PETRA [Christian rock pioneers] bande à la maison en pensant que ma mère l’aimerait parce que c’était Christian. Et ma mère était tellement en colère. En fait, la musique rock chrétienne était pire que la musique rock traditionnelle parce que c’était des loups déguisés en mouton. Et elle dit: «Ces gens servent le diable».

« Avant que ma mère ne meure, PETRA venait en concert, et tous mes copains partaient, » John ajoutée. «Mes parents ne voulaient pas me laisser partir. Et ma mère était en quelque sorte sur son lit de mort pendant environ un an – chimiothérapie trois fois par semaine; elle subissait toutes sortes de dialyse bizarres et tout; c’était horrible. Et je pense que mon maman a réalisé que ça allait être le dernier combat majeur. C’est une façon vraiment triste de le dire, mais est-ce comme ça qu’elle veut sortir? Je pense qu’elle avait ce sentiment de «Très bien». Alors elle a dit: ‘John, Je vais passer un accord avec vous. Je vais vous emmener au PETRA concert, et quand ils commenceront à prier le diable, nous partirons. [Laughs] Elle croyait vraiment qu’ils allaient prier le diable. Nous sommes donc allés au concert. Et ma mère a dit en chemin [out], ‘Je n’aime toujours pas la musique rock chrétienne, mais je crois que ceux-ci PETRA les garçons aiment Jésus. ‘ »

Le mois dernier, Tonnelier dit au « Undaunted.Life: le podcast d’un homme » qu’il était parfaitement bien pour les chrétiens de jouer de la musique rock. «Je dirais que la musique n’est pas créée par le diable; [it is] créé par le Seigneur « , a-t-il dit. » Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la ramener à l’assujettissement sous la seigneurie du Christ. «

Tonnelier a récemment publié son premier livre, intitulé « Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste) ». Il « aborde les philosophies régnantes de notre époque du post-modernisme, du relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu », lit-on dans la description du livre.

Dans diverses interviews au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il « a toujours eu foi en Dieu ». Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.