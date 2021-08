John Cooper de Skillet dit que son « désir ardent de jouer de la musique » est « un appel de Dieu »

Dans une nouvelle interview avec « Le podcast « Faith & Calling » de Paula Faris », John Cooper, le frontman et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, a parlé de son éducation religieuse intensément stricte où toute la musique pop, les vêtements noirs et même la musique rock chrétienne étaient interdits. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis le produit d’une mère incroyablement fidèle. Ma mère était une fanatique de Jésus. Je parle de partout où nous sommes allés, ma mère partageait Jésus avec chaque personne à l’épicerie. Je suis le produit d’un très maman fidèle et priante, mais je pense que mon enfance a eu beaucoup de ce que je considérerais comme un peu fondamentaliste, un peu de ce légalisme et peut-être beaucoup de peur – beaucoup de peur de ce qui va se passer dans le monde, plutôt que de se concentrer sur le fait que nous pouvons être remplis de la présence de Dieu afin que nous soyons une lumière entrant dans les ténèbres. »

Il a poursuivi: “Ma mère est décédée quand j’avais 15 ans, donc beaucoup de ce genre de choses ont pris forme après cela, je dirais, prenant le zèle de ma mère, la passion de ma mère et l’amour de ma mère pour la Bible et réalisant que je suis si reconnaissante pour elle, même s’il y a certaines choses sur lesquelles je ne pense pas que nous serions en désaccord maintenant si elle était en vie parce que je pense qu’elle était sur ce voyage – elle était sur ce voyage vers ce que je considérerais comme un place plus libératrice dans l’esprit par opposition à l’inverse.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il a concilié le fait que sa mère a dit un jour que la musique rock était l’outil du diable avec lui étant le leader d’un groupe de rock à succès, Tonnelier a déclaré: “Je vais vous dire quelque chose que je ne sais pas si j’ai déjà partagé sur un podcast. Et après 25 ans, c’est un gros problème. Je pense que la chose la plus difficile à ce sujet était la suivante: d’accord, ma mère a adoré Dieu, [and she] croyait vraiment que la musique rock était diabolique. Je veux dire, la batterie était satanique, les guitares étaient sataniques, les cheveux longs, le noir [clothes] — le noir était un signe de mort. Je veux dire, tout ça. La musique chrétienne, à son avis, était encore pire, parce que la musique chrétienne avait tous ces aspects, mais elle avait aussi la tromperie – des loups déguisés en brebis – que la musique chrétienne était tout simplement la pire chose au monde pour ma mère.

“Comment j’ai travaillé à travers cela était la suivante: devoir accepter d’honorer votre père et votre mère, mais à un moment donné, je suis un adulte. J’ai 18 ans. Dieu m’a appelé à faire quelque chose dans ma vie, et je sens dans mon cœur que j’ai ce désir brûlant de jouer de la musique. Et je crois que je veux le faire parce que c’est un appel de Dieu – pas seulement parce que ma chair le veut. Je ne veux pas être un Dieu du rock – Je veux être utilisé par Dieu pour diffuser un message d’espoir à travers la musique.

“Mais voici la chose que je n’ai jamais partagée auparavant”, a-t-il poursuivi. “Sur le lit de mort de ma mère – elle a combattu le cancer pendant trois ans – je ne l’ai pas vue pendant près de trois semaines de sa vie. Elle ne voulait pas que mes frères et sœurs et moi venions la voir parce qu’elle pensait que nous allions perdre espoir et nous perdrions la foi et peut-être que nous ne prierions pas pour elle, et elle voulait être guérie. Alors je ne l’ai pas vue, mais on m’a dit dans ses derniers jours et le dernier jour [before] elle est décédée, elle commençait à avoir des visions sur son lit de mort. Apparemment, l’une des choses qu’elle a dites était : « Je suis tellement inquiète pour John. John va être utilisé par le diable pour jouer de la musique rock. Et John‘va aider à amener le roi des ténèbres sur la terre et ceci et cela et l’autre’ – à cause de la musique rock. Cela m’a pesé très lourd parce que je respecte tellement ma mère – elle est la raison pour laquelle je suis qui je suis aujourd’hui.

“Donc, pour répondre à votre question, comment j’ai travaillé à travers cela. Je lisais ma Bible et je suis arrivé à ce passage remarquable”, a-t-il ajouté. « Vous souvenez-vous quand Jésus a dit à cet homme de le suivre, et l’homme a dit : ‘Je veux te suivre. D’abord, laisse-moi rentrer chez moi et enterrer mon père.’ Et Jésus dit : ‘Non, non, non. Tu laisses les morts enterrer les morts. Tu viens me suivre maintenant.’ L’appel est pour maintenant ; l’appel n’est pas pour l’avenir. Je me souviens avoir lu cela quand je devenais très sérieux au sujet de la Bible, quand j’avais environ 18 ans, et je me souviens avoir pensé : “Est-ce à cela que ressemble l’appel pour moi ? Je me demande.’ Et puis j’ai lu une autre chose que Jésus dit quand il dit : ‘Quiconque ne veut pas haïr son père et sa mère à cause de moi n’est pas digne d’être appelé disciple.’ J’ai lu cela et j’ai pensé : ‘D’accord, je sais que Jésus ne veut pas que je déteste mon père et ma mère, mais je me demande si ce que Dieu me dit, à travers ce passage de l’Écriture, c’est qu’il arrive un moment où nous avons une autorité ultime. Oui, ma mère et mon père sont mon autorité, mais ils sont sous autorité. Toute autorité appartient à Dieu. Donc s’ils sont sous autorité et que Dieu me dit que je suis censé aller faire quelque chose en tant qu’adulte , alors il est juste pour moi de contourner une mauvaise autorité qui agit en dehors de ses limites divines pour obéir au seigneur. Dieu a utilisé cela pour façonner totalement mon esprit et pour réaliser, d’accord, à la fin, Dieu m’a donné ce rêve. C’était une passion – quelque chose que je crois qu’il voulait que je fasse pour l’amour de son nom. Et c’est donc mon histoire. “

En avril dernier, Tonnelier dit au “Undaunted.Life: Podcast d’un homme” qu’il était parfaitement acceptable pour les chrétiens de jouer de la musique rock. « Je dirais que la musique n’est pas créée par le Diable ; [it is] créé par le Seigneur », a-t-il dit. « Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le Diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la soumettre à nouveau sous la seigneurie du Christ.”

Tonnelier a récemment publié son premier livre, intitulé “Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)”. Il “s’attaque aux philosophies régnantes de notre époque de post-modernisme, de relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu”, lit-on dans la description du livre.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il “a toujours eu foi en Dieu”. Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.