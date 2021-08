John Cooper de Skillet explique pourquoi il a un « problème » avec le port du masque : « Pour moi, ce n’est rien de plus que du théâtre »

John Cooper, le chanteur et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, dit qu’il a un problème avec le port de masque pendant la pandémie de COVID-19, qualifiant le sujet des couvre-visages de “rien de plus que du théâtre”.

Lors du dernier épisode de sa “Cooper Trucs” podcast, le Memphis, Tennessee-né Tonnelier, qui vit à Kenosha, dans le Wisconsin, a évoqué le fait que certaines personnes, y compris des chrétiens conservateurs, s’opposent aux masques ou refusent catégoriquement de les porter.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est une époque extrêmement inédite. Je pense que les gens essaient vraiment de comprendre, ‘Qu’est-ce que Jésus veut que je fasse ?’ « Quelle est la meilleure façon de montrer ma foi en ces temps absolument insensés dans lesquels nous vivons ? » Je pense que les gens essaient vraiment de faire de leur mieux.Je pense qu’il y a certaines choses sur lesquelles nous devons être bienveillants les uns envers les autres.

“Je pense que votre conscience – votre conscience personnelle devant le Seigneur – doit jouer un rôle très important dans ces problèmes”, a-t-il poursuivi. “Si vous pensez que la meilleure chose que vous puissiez faire au Seigneur est de vous faire vacciner, je dirais, allez-y. C’est entre vous et le Seigneur. C’est à vous de décider. Allez-y. Absolument aucun jugement de ma part . Si vous voulez vous faire vacciner et porter un masque, si c’est ce que vous pensez devoir faire, c’est à vous de décider. Si vous voulez porter un masque, à vous de décider. Je pense que c’est une question de, comme, hé, tout le monde peut prendre ses propres décisions ici, parce que c’est une période un peu étrange dans laquelle nous vivons. fera ça,’ quand il y a tellement de choses à dire.”

Tonnelier puis a poursuivi en discutant de sa propre réticence à porter des masques, en disant: “La question du port du masque, pour moi, n’est rien de plus que du théâtre. Cela me fait sauter dans une irréalité, quelque chose que je ne crois pas, juste pour acquiescer soit aux suzerains – suzerains signifiant gouvernement, Big Tech [Editor’s note: A name given to the five largest and most dominant companies in the information technology industry of the United States — namely Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon and Microsoft], les grandes entreprises, les grands médias, peu importe – pour acquiescer à ce qu’ils veulent que je fasse. Même si je sais que ce n’est pas vrai, mais je vais jouer le jeu. Et à chaque fois que je mets mon masque, je sais que je fais quelque chose auquel je ne crois pas. En d’autres termes, je suis obligé de mentir… Je suis obligé de sauter dans quelque chose auquel je ne crois pas , et je vis par un mensonge – je vis par un mensonge selon lequel ce masque va en fait me protéger de tout mal. Pour acquiescer au gouvernement, qui dit que je crois quelque chose que je sais que je ne crois pas. Alors maintenant, je vis essentiellement dans un monde fantastique. Cela me fait peur. Et chaque fois que je mets ce masque, c’est essentiellement ce que je pense. Je sais que je fais ça, je sais que c’est du spectacle, je sais que c’est du théâtre, je sais que mes suzerains n’y croient même pas, parce que s’ils le faisaient, ils n’enfreindraient pas toutes leurs propres règles.”

Le port de masques et de couvertures est recommandé, ou à certains endroits obligatoire, dans les espaces publics pour aider à arrêter la propagation du COVID-19. Mais les anti-masques pensent que les ordonnances du gouvernement exigeant des couvre-visages dans les espaces publics ou ceux mis en place par des entreprises privées violent leurs droits constitutionnels.

Tonnelier abordé l’argument des droits constitutionnels sur “Cooper Trucs”, en disant: “Je ne peux rien imaginer de plus aimant dans cette situation – et je crois au vrai sens biblique du mot ‘amour’ – je ne peux penser à rien de plus aimant dans cette situation que de protéger ces droits individuels Non pas parce que nous sommes une bande de vantards, non pas parce que nous ne nous soucions de personne d’autre, mais parce que les gens se sont battus, ont saigné et sont morts pour que nous ayons une sorte d’autonomie individuelle dans la sphère d’autorité biblique. nous ces droits. Je pense qu’il est plus affectueux de protéger ces droits et de lutter contre le totalitarisme. J’ai bien plus peur du totalitarisme que du COVID ou du cancer, d’ailleurs. Parce que le totalitarisme et la tyrannie détruiront les nations, détruiront les cultures. Cent et cinquante millions de personnes ont été tuées au siècle dernier à cause de diverses dictatures, totalitarismes et dictateurs et ce genre de choses. J’ai bien plus peur de cela, parce que là où vous entrez, c’est cette idée de « safeism ». Et une fois que vous entrez dans le « safeism », lorsque vous êtes prêt à faire du commerce, « Je vous donnerai mes droits, gouvernement. Je vous donnerai le contrôle de ma vie si vous me protégez. Si vous me protégez de tout mal , je te donnerai tout. C’est effrayant. C’est un endroit effrayant, effrayant. Et remarquez mes mots, vous verrez une oppression incroyable si les gens sont prêts à abandonner tout ce qu’ils ont pour que le gouvernement prenne soin d’eux. “

Des études ont montré que les masques limitent la propagation du coronavirus en bloquant les gouttelettes respiratoires qui peuvent voyager dans l’air lorsque quelqu’un tousse, éternue ou même parle simplement. Il existe également des preuves solides suggérant que les masques aident à protéger les autres contre la contamination par le virus de la personne qui porte le masque.

Tonnelier a récemment publié son premier livre, intitulé “Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)”. Il “s’attaque aux philosophies régnantes de notre époque de post-modernisme, de relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu”, selon la description officielle du livre.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il “a toujours eu foi en Dieu” et que sa mère était une “fanatique de Jésus”. Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.