John Cooper de Skillet : Jésus-Christ « ne m’a jamais laissé tomber »

John Cooper, le chanteur et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, dit qu’il a donné sa vie à Jésus-Christ alors qu’il n’avait que cinq ans.

Tonnelier a discuté de son éducation religieuse intensément stricte, où toute la musique pop, les vêtements noirs et même la musique rock chrétienne étaient interdits, dans une toute nouvelle interview avec Concentrez-vous sur la famille.

Le bassiste/chanteur de 46 ans, dont la mère est décédée alors qu’il n’avait que 14 ans après une bataille de trois ans contre le cancer, a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ma mère était un monstre de Jésus. C’est vraiment le seul mot que je peux utiliser pour le décrire. Je pense que la plupart des gens de nos jours savent ce qu’est un ” monstre de Jésus “, n’est-ce pas ? Fanatique de Jésus. D’aussi loin que je me souvienne, de être deux [or] trois ans, je me souviens de ma mère marchant vers des gens à l’épicerie : « Puis-je vous parler de Jésus ? Étrangers. J’ai l’impression qu’il y a quelque chose pour lequel je dois prier pour toi. Y a-t-il quelque chose pour lequel vous voudriez que je prie ?’ Et j’ai eu l’avantage de mémoriser les Écritures depuis l’époque où je n’étais qu’un enfant – je veux dire, trois ans. J’avais un frère aîné et il avait quatre ans de plus que moi. Et donc avant qu’il n’aille à l’école tous les jours, je m’asseyais à table avec ma mère et mon frère aîné, et ma mère lisait des histoires bibliques. Nous lisions un proverbe par jour et nous devions mémoriser les Écritures. Il faudrait prier. Et ces choses sont restées avec moi toute ma vie. Et j’ai donné ma vie à Christ quand j’avais cinq ans.”

Il a poursuivi: “J’étais dans ma chambre, j’étais seul. J’avais juste l’impression que quelqu’un était dans ma chambre, et les mots me sont venus à l’esprit – pas de manière audible -” Vous devez donner votre cœur à Jésus. Et, bien sûr, je savais que Jésus était mort pour moi, je savais que j’étais un pécheur – je savais toutes ces choses grâce à l’enseignement de ma mère. mon cœur à toi. Et je me souviens avoir pensé: “Cela ne semble pas être assez pour le moment réel.” Et je me souviens juste avoir dit : ‘Jésus, tu es mon patron.’ Et c’était un mot que mes parents utilisaient. Et je viens de réaliser que Jésus est mon patron. Et à la fin, c’est en fait une théologie profonde et enfantine de la Seigneurie du Christ. C’est ce qu’il est – il est le patron. Ce que le Christ dit est vrai. Ce que le Christ dit est la réalité. Ce que le Christ dit, vous le faites parce que c’est juste.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.

En avril dernier, Tonnelier dit au “Undaunted.Life: Podcast d’un homme” qu’il était parfaitement acceptable pour les chrétiens de jouer de la musique rock. « Je dirais que la musique n’est pas créée par le Diable ; [it is] créé par le Seigneur », a-t-il dit. « Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le Diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la soumettre à nouveau à la seigneurie du Christ.”

Tonnelier a récemment publié son premier livre, intitulé “Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)”. Il “s’attaque aux philosophies régnantes de notre époque de post-modernisme, de relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu”, lit-on dans la description du livre.



