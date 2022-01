John Cooper, le leader du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, a parlé à Brutal Planet Magazine de l’inspiration lyrique du prochain album du groupe, « Domination ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « L’essentiel de l’album est de faire face aux défis qui sont à l’intérieur. En d’autres termes, il y a des défis de l’extérieur. Moi et vous et tous ceux qui écoutent, nous n’avons pas le pouvoir de mettre fin à COVID. Moi et vous ne nous n’avons pas le pouvoir de mettre fin aux événements économiques qui se produisent ou à l’inflation ou au fait que certaines personnes – je ne sais pas – peuvent perdre leur emploi, pour quelque raison que ce soit ; nous n’avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit Mais nous avons le pouvoir de contrôler ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos esprits. Et je pense que c’est l’une des choses qui a vraiment alimenté le feu pour moi.

« Je reconnais bien sûr que le [COVID-19] la pandémie est réelle, je reconnais que des gens meurent, des gens souffrent, mais à mon avis, ce que je considère comme une pandémie de peur, une propagande de peur absolue, je trouve que c’est beaucoup plus alarmant et plus meurtrier que la pandémie elle-même « , a-t-il poursuivi. « Cela ne minimise pas l’importance de la pandémie – je le vois juste chez les gens que je connais; Je vois ça chez mes amis ; Je le vois dans certains membres de ma famille.

« Il y a quelques mois, j’ai lu sur le CDC [Centers for Disease Control and Prevention web site], par exemple… Beaucoup de gens ne le savent pas… Je lisais les facteurs de risque de mourir du COVID. Donc, ne pas attraper COVID, mais quels sont les facteurs de risque les plus élevés d’en mourir si vous l’obteniez. Le facteur de risque numéro un que la plupart des gens connaissent est l’obésité. C’est nul ; c’est juste comme ça. La plupart des gens le savent. Mais le deuxième facteur de risque le plus élevé de mourir de COVID est la peur – la peur et les maladies liées à l’anxiété. C’est remarquable pour moi, pourtant on nous dit chaque jour de la peur, de la peur, de la peur, et je le vois chez les gens.

« Je veux juste encourager les gens… Je ne vous encourage pas à enfreindre les protocoles pour quoi que ce soit, je ne dis pas que la pandémie n’est pas réelle, mais ne cédez pas à l’intérieur », Tonnelier ajoutée. « Vous ne pouvez rien faire à propos de l’extérieur, mais vous pouvez faire quelque chose à l’intérieur. C’est donc un record qui, j’espère, encourage les gens à défier cette impulsion d’avoir peur. »

« Domination » est dû le 14 janvier via atlantique. Produit par Kevin Churko (PAPA GARDON, PERTURBÉ, POINÇON DE LA MORT À CINQ DOIGTS) avec des chansons écrites par John Cooper, Korey Cooper, Kevin Churko et Kane Churko, l’effort a été créé à 100% à distance entre les dates de tournée du groupe, le home studio dans le Wisconsin, et le Churkos‘ studio à Las Vegas.

En novembre dernier, le Memphis, né dans le Tennessee Tonnelier, qui vit à Kenosha, dans le Wisconsin, a déclaré que les mandats des vaccins COVID-19 sont « beaucoup plus sur la tyrannie qu’ils ne protègent réellement les gens ».

Pendant l’été, Tonnelier, qui n’est pas vacciné contre COVID-19[feminine, s’est ouvert sur sa réticence à porter des masques, en déclarant: « La question du port du masque, pour moi, n’est rien de plus que du théâtre. Cela me fait sauter dans une irréalité, quelque chose à laquelle je ne crois pas, juste pour acquiescer à l’un ou l’autre les suzerains — suzerains signifiant gouvernement, Big Tech [Editor’s note: A name given to the five largest and most dominant companies in the information technology industry of the United States — namely Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon and Microsoft], les grandes entreprises, les grands médias, peu importe – pour acquiescer à ce qu’ils veulent que je fasse. Même si je sais que ce n’est pas vrai, mais je vais jouer le jeu. Et à chaque fois que je mets mon masque, je sais que je fais quelque chose auquel je ne crois pas. En d’autres termes, je suis obligé de mentir… Je suis obligé de sauter dans quelque chose auquel je ne crois pas , et je vis par un mensonge – je vis par un mensonge selon lequel ce masque va en fait me protéger de tout mal. Pour acquiescer au gouvernement, qui dit que je crois quelque chose que je sais que je ne crois pas. Alors maintenant, je vis essentiellement dans un monde fantastique. Cela me fait peur. Et chaque fois que je mets ce masque, c’est essentiellement ce que je pense. Je sais que je fais ça, je sais que c’est du spectacle, je sais que c’est du théâtre, je sais que mes suzerains n’y croient même pas, parce que s’ils le faisaient, ils n’enfreindraient pas toutes leurs propres règles. »

Le port de masques et de couvertures est recommandé, ou à certains endroits obligatoire, dans les espaces publics pour aider à arrêter la propagation du COVID-19. Mais les anti-masques pensent que les ordonnances du gouvernement exigeant des couvre-visages dans les espaces publics ou ceux mis en place par des entreprises privées violent leurs droits constitutionnels.

Des études ont montré que les masques limitent la propagation du coronavirus en bloquant les gouttelettes respiratoires qui peuvent voyager dans l’air lorsqu’une personne tousse, éternue ou même parle simplement. Il existe également des preuves solides suggérant que les masques aident à protéger les autres contre la contamination par le virus de la personne qui porte le masque.

Dans divers entretiens au fil des ans, Jean a dit qu’il « a toujours eu foi en Dieu » et que sa mère était une « fanatique de Jésus ». Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.

Avril dernier, Tonnelier dit au « Undaunted.Life: Podcast d’un homme » qu’il était parfaitement acceptable pour les chrétiens de jouer de la musique rock. « Je dirais que la musique n’est pas créée par le Diable ; [it is] créé par le Seigneur, dit-il. Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le Diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la soumettre à nouveau à la seigneurie du Christ. »