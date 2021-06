John Cooper de Skillet: “Le but de jouer de la musique est de partager ma foi en Jésus-Christ”

Dans une nouvelle interview avec le “Trévor parle” Podcast, John Cooper, le frontman et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, a raconté comment un promoteur d’une tournée grand public lui a carrément dit une fois d'”arrêter de parler de Jésus” s’il voulait un jour faire partie de l’un des plus grands groupes de rock au monde. “Je ne devrais pas dire que c’était un ultimatum, car ce n’est pas qu’il avait le pouvoir de me donner tous ces rêves”, John expliqué (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Mais il a dit ça. Il m’a dit : ‘Ecoute, c’est ce que je crois. C’est ce que beaucoup de gens disent. Nous pensons que tu pourrais être le prochain plus grand groupe au monde.’ Maintenant, écoutez, je ne crois pas que j’aurais pu être le plus grand groupe du monde, mais c’est ce qu’il disait. [He said] « Mais vous devez arrêter de tant parler de Jésus. »

Tonnelier, qui a récemment sorti son premier livre, “Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)”, a poursuivi: “Ce qui était vraiment déroutant dans la conversation, et je l’ai partagé dans le livre, c’est qu’il ne disait pas:” Hé, John, renie le Christ.’ Il ne disait pas : ‘Niez votre foi. Ne parlez jamais de Jésus. Il disait juste : ‘Arrête d’en parler autant. Ne faites pas de spectacles chrétiens. Ne faites pas d’interviews chrétiennes. Quand quelqu’un vous demande de quoi parle une chanson, ne commencez pas à dire : « Il s’agit de ma foi en Jésus.

« À l’époque, nous avions une chanson qui s’appelait ‘Héros’. Les gens me demandaient dans ces interviews grand public : « Alors, qui est votre héros ? » Et ils s’attendraient à ce que je dise n’importe quoi, et je dirais: “Mon héros est Jésus-Christ”, et je l’expliquerais. Et il disait : ‘Arrête de faire ça, parce que ça fait mal à ta base de fans.’ Mais ensuite, il a ajouté une torsion dessus, et il a dit: ‘Si vous y réfléchissez, John, vous pouvez faire plus pour votre foi en écoutant mes conseils, car alors que vous arrêtez de parler de Jésus et que votre audience grandit, imaginez ce que vous pouvez faire pour les pauvres si vous devenez riche et célèbre. Imaginez l’influence que vous pourriez avoir si vous deveniez riche et célèbre », et yada yada yada. C’était donc le seul aspect de ce qu’il a dit — il y a du vrai là-dedans; il y a une part de vérité dans ce qu’il dit. Et je me suis dit : ‘D’accord, je dois peser ça. Dieu utilise-t-il réellement cette personne séculière ? Parle-t-il réellement à travers cette personne laïque et non sauvée ? Dieu peut le faire, n’est-ce pas ? Alors, j’y ai pensé pendant quelques heures, et j’en ai parlé à ma femme. J’étais genre : ‘C’est ce qu’il a dit. Cela ne me convient tout simplement pas. Et ma femme m’a dit ‘Non. Cela ne me convient pas. Et Dieu a dit si clairement que même s’il y a un élément de vérité, peut-être qu’il y a un élément de prudence, ce n’est pas la sagesse du Seigneur. C’est peut-être un peu de prudence terrestre, mais ce n’est pas la sagesse du Seigneur. Et ce fut un moment déterminant pour moi – non pas parce que j’envisageais de renier ma foi ou de ne jamais parler du Christ, mais cela m’a fait penser : « Pourrais-je être plus intelligent à ce sujet ? C’était donc le bon moment pour nous de poser nos pieds sur terre et de dire : ‘Non. Nous savons absolument qui nous sommes.

“Pour ne pas parler de Jésus, alors ça ne sert à rien de POÊLON, ” Tonnelier ajoutée. “C’est tout l’intérêt pour moi de jouer de la musique, c’est de partager ma foi en Christ. C’est tout ce que c’est.

« La Bible dit, les disciples ont dit : ‘Comment pouvons-nous garder le silence sur tout ce que nous avons vu et entendu ?’ C’est ce que les disciples ont dit. ‘Comment ne pouvons-nous pas dire au monde ce que nous avons vu avec cet homme Jésus qu’il est mort et est ressuscité des morts et il a fait des miracles et il a guéri les malades, et il a même dit à quelqu’un qu’il a pardonné leur péchés ? Comment pouvons-nous garder le silence à ce sujet ? » Et vous savez quoi ? Pas question de garder le silence à propos de Jésus. Donc, ce fut un moment décisif. Et j’ai écrit à ce sujet. Et nous sommes certainement devenus encore plus bruyants au fil des années. “

En mars dernier, Tonnelier dit au “Undaunted.Life: Podcast d’un homme” qu’il était parfaitement acceptable pour les chrétiens de jouer de la musique rock. « Je dirais que la musique n’est pas créée par le Diable ; [it is] créé par le Seigneur », a-t-il dit. « Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le Diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la soumettre à nouveau sous la seigneurie du Christ.”

“Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)” “s’attaque aux philosophies régnantes de notre époque de post-modernisme, de relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu”, selon la description officielle du livre.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il “a toujours eu foi en Dieu” et que sa mère était une “fanatique de Jésus”. Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.