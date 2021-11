John Cooper de Skillet : « Les mandats de vaccination concernent beaucoup plus la tyrannie qu’ils ne protègent réellement les gens »

John Cooper, le leader et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, s’est de nouveau élevé contre les mandats de vaccination contre le COVID-19, affirmant qu’ils sont « beaucoup plus axés sur la tyrannie qu’ils ne protègent réellement les gens ».

Le chanteur/bassiste de 46 ans, qui a précédemment révélé publiquement qu’il n’était pas vacciné, a discuté de son point de vue sur les vaccins COVID-19 lors d’une apparition sur le « Foi contre culture avec Dan Andros » montrer sur CBN, qui présente des informations télévisées 24 heures sur 24 d’un point de vue chrétien.

« Je n’ai jamais dit à quelqu’un de ne pas se faire vacciner » Tonnelier dit en partie (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). Je n’ai jamais dit à quelqu’un de se faire vacciner. Ce n’est pas ma décision; c’est ta décision. Mais ils changent les définitions de ce que signifie anti-vax. Je ne suis pas anti-vax. Ils ont ajouté une définition qui dit que si vous êtes contre les mandats de vaccination, alors vous êtes maintenant anti-vax.

« Nous, chrétiens, devons préparer notre cerveau pour les autoritaires de gauche », a-t-il poursuivi. « Ils entrent [and] ils changent de langue. Et en changeant de langue, vous pouvez finir par changer l’avis des gens sur des choses. Parce que vous le dites, et les gens pourraient penser que vous voulez dire une chose, mais ce que vous dites en fait en est une autre, et plus vous répétez la propagande, votre cerveau s’y habitue. »

Cooper a ensuite une fois de plus lancé la théorie du complot – une théorie régulièrement promue par la communauté anti-vaccin – selon laquelle les vaccins sont un outil de contrôle gouvernemental.

« La raison pour laquelle je suis si passionné par cela, c’est parce que nous, les chrétiens, devons prendre conscience de cette incroyable menace de tyrannie qui vient du gouvernement », a-t-il déclaré. « Pensez à la façon dont la propagande a fonctionné ici. Il y a neuf mois, il y a huit mois peut-être, le président lui-même disait: » Non, nous n’instituerions pas de mandats de vaccination. Ce n’est pas ce que nous faisons en Amérique. Docteur Fauci dit la même chose. Jen Psaki [current White House press secretary] avait répété cette chose. Tout cela au cours des sept ou huit derniers mois. Regardez ce qui s’est passé pendant une si courte période de temps où nous sommes passés de « Non, nous ne ferions pas ça parce que ce n’est pas ce que fait l’Amérique » jusqu’aux chrétiens disant : « Si vous aimez vraiment quelqu’un, vous mandater un vaccin. C’est le pouvoir de la propagande… La façon dont le gouvernement et les médias ont utilisé la propagande pour devenir idolâtre et laisser sa souveraineté sous Dieu et envahir les sphères d’autres souverains. Ce serait à savoir ma sphère au-dessus de mon corps et de ma famille pour enseigner à mes enfants ce que je veux enseigner, pour faire ce que je veux faire. C’est pourquoi je pense que ces mandats sur les vaccins concernent beaucoup plus la tyrannie qu’ils ne protègent réellement les gens. »

Tonnelier a poursuivi en disant que se faire vacciner contre le COVID-19 devrait être un choix personnel et que lui et d’autres personnes comme lui ne devraient pas être soumis à des effets secondaires potentiels du vaccin.

« Je pense qu’il faut avoir un esprit de générosité et [be] aimables les uns envers les autres sur cette question », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais dit à quelqu’un de ne pas se faire vaxxer. Je n’ai jamais dit que vous devriez vous faire vaxxer ; c’est ta décision. La raison pour laquelle je dis qu’on a besoin d’un peu de générosité, c’est parce qu’il y en a beaucoup… Je le regarde et je pars, d’accord, nous sommes entrés en confinement. Et je regarde cela et je dis que je pense qu’il y a eu environ cinq millions de décès dus au COVID dans le monde – je pense – jusqu’à présent. Mais nous savons aussi qu’ils disent que peut-être près de cent, cent vingt millions ont été poussés au bord de la famine à cause de COVID – à cause des blocages, c’est vraiment ce que je devrais dire, à cause des blocages, il n’y avait pas assez d’agriculture , il n’y avait pas assez d’expédition pour envoyer les matériaux dont ils avaient besoin [to send], fournitures médicales. C’est un résultat direct de la politique de verrouillage. Nous connaissons également le Royaume-Uni, ils pensent que dix mille – au moins – dix mille décès par cancer se produiront parce que les gens ne sont pas allés se faire contrôler pendant le verrouillage. Maintenant, ils ignorent ce que les pays européens n’ignorent pas, à savoir les effets nocifs du vaccin – principalement sur les garçons [ages] douze à quinze avec une myocardite. Le Royaume-Uni a déclaré: « Nous recommandons de ne pas faire vacciner les garçons de douze à quinze ans », car ils sont quatre à fois plus susceptibles d’aller à l’hôpital pour une myocardite que s’ils venaient de recevoir COVID en premier lieu. Alors je regarde toutes ces choses et je dis, alors pourquoi le faisons-nous alors que l’Europe dit : « Nous mettons un terme à cela ? » Cela rend les gens vraiment, vraiment nerveux.

« Enfin, je ne suis pas un théoricien du complot – il est impossible de savoir ce qui peut arriver dans le futur. Nous ne savons pas ce qui se passera dans cinq ans, dix ans, parce que c’est tout nouveau – nous ne l’avons jamais fait auparavant Donc pour que le gouvernement vienne et exige de mettre quelque chose dans mon corps qu’on ne sait pas ce qu’il va faire, quand je sais à mon âge et le fait que je suis super déchiré et en forme, je sais J’ai 99,7 % de chances d’aller bien si je l’obtiens. Ma famille l’avait déjà ; nous avons de toute façon une immunité naturelle ; donc ça donne juste l’impression qu’il se passe autre chose.

Les experts ont répété à maintes reprises que les vaccins à ARNm ne sont pas nouveaux. En fait, ils sont en développement depuis des décennies – depuis les années 1970 – et de nombreux vaccins à ARNm étaient en phase 1, 2 et 3 d’essais avant la création des vaccins COVID-19. Selon News Center Maine, les vaccins à ARN messager enseignent à nos cellules comment fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire à l’intérieur de notre corps. Nos cellules décomposent l’ARNm et s’en débarrassent quelques jours après la vaccination. Quant aux vaccins étant «expérimentaux», les États-Unis FDA et CDC tous les deux ont dit Pfizer et ModerneLes données de ont été très minutieusement examinées et les tirs devaient subir les mêmes tests, essais et analyses avant d’obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence.