John Cooper de Skillet: Pourquoi il est parfaitement bien pour les chrétiens de jouer de la musique rock et de se faire tatouer

John Cooper, le leader et le bassiste du Grammy– groupe de rock chrétien de nom POÊLON, a été interviewé sur un épisode récent de la « Undaunted.Life: le podcast d’un homme ». Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous.

Interrogé sur ce qu’il dirait à quelqu’un qui dit que Satan travaille à travers la musique rock, donc les chrétiens ne devraient pas jouer de la musique rock, il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je dirais que Satan peut travailler à peu près n’importe quoi. Je dirais que la musique n’est pas créée par le diable; [it is] créé par le Seigneur. Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la ramener à l’assujettissement sous la seigneurie du Christ. «

Quant à ce qu’il dirait à quelqu’un qui dit que c’est un péché pour les chrétiens de se faire tatouer, Tonnelier dit: « Je comprends pourquoi les chrétiens pensent cela, à cause de l’Ancien Testament. Je dirais qu’il faut probablement un peu plus d’explication sur la loi de l’Ancien Testament et ce qu’elle signifiait. Mais une version courte serait qu’il y a des choses dans le Ancien Testament qui était une image de quelque chose dans le Nouveau Testament. Il y a des choses qui ne sont pas des images, comme le meurtre – nous ne tuons pas, nous ne volons pas, etc. une image de quelque chose.

«Voici ce que Dieu voulait: Dieu veut rendre son peuple mis à part et saint à son nom», a-t-il poursuivi. «Et je ne pense pas que Dieu fasse cela plus de la façon dont nous regardons; il le fait maintenant à cause de l’œuvre de Christ sur la croix, sa résurrection, et il nous sanctifie, ce qui nous distingue du pécheur et du païen . «

Tonnelier a récemment publié son premier livre, intitulé « Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste) ». Il « aborde les philosophies régnantes de notre époque du post-modernisme, du relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu », lit-on dans la description du livre.

Dans diverses interviews au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il « a toujours eu foi en Dieu » et que sa mère était une « fanatique de Jésus ». Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.



