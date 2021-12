John Cooper de Skillet qualifie les mandats de vaccination de « absolument fous »

John Cooper, le leader et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, s’est de nouveau élevé contre les mandats de vaccination contre le COVID-19, affirmant qu’il est « absolument insensé » que le gouvernement exige des vaccins comme moyen de contenir l’épidémie de virus, qui a tué près de 800 000 personnes aux États-Unis

Le chanteur/bassiste de 46 ans, qui a précédemment révélé publiquement qu’il n’était pas vacciné, a discuté de son point de vue sur les vaccins COVID-19 lors de la dernière tranche de 2021 de son « Cooper Trucs » podcast vidéo.

Il a dit en partie (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est une nouvelle année. Je ne sais pas où nous en sommes. Je ne sais pas si ça va empirer ou si, tout d’un coup, les gens vont se réveiller et réaliser à quel point c’est fou, comment C’est absolument insensé que nous poussions des mandats – partout dans le monde, d’ailleurs – à un moment où les pays deviennent… Je pense que l’Amérique est, comme, 70 pour cent vaccinée maintenant. Sommes-nous près de 70 pour cent vaccinés? Je peux « Je ne me souviens pas. Certains de ces pays d’Europe sont vaccinés à 80, 90 pour cent. Certains d’entre eux ont, en termes d’adultes, des taux de vaccination de 98 pour cent pour les personnes de plus de 15 ou 16 ans. À une époque où beaucoup de ces pays, essentiellement, à toutes fins utiles, devrait avoir, je cite, l’immunité collective, ce qui est une toute autre discussion, car ils font vacciner ces populations mais les taux de COVID continuent d’augmenter, c’est une folie absolue de dire: « Eh bien, la réponse alors doit être obligatoire vaccins. Vous n’êtes pas autorisé à sortir de votre maison.' »

Il a poursuivi: « Je ne vous dis pas de ne pas vous faire vacciner. Je ne suis même pas un anti-vaccin. Sauf que le dictionnaire a changé le [definition] d’anti-vaxxer et maintenant une partie de ce que signifie anti-vaxx est que si vous ne soutenez pas les mandats, vous êtes un anti-vaxxer. Donc je suppose que je suis un anti-vaxxer. Je ne suis pas contre les vaccins. Je ne suis pas contre ce vaccin. Je suis juste contre le mandat.

« Mais la question demeure : quand vous avez 70, 80, 90, 96 % de personnes vaccinées et que vos taux de COVID continuent d’augmenter, pourquoi les gens posent-ils cette question ? » il ajouta. « Est-ce que les gens vont enfin s’en rendre compte ? Je ne sais vraiment pas. Honnêtement, je ne sais pas.

« L’année dernière, j’avais l’impression que ça allait certainement empirer avant que ça ne s’améliore. Je ne pense pas que nous en soyons encore sortis. Je pense que nous allons encore regarder un peu cela empirer, être honnête avec vous. Mais j’aime penser que nous sommes au moins à l’envers. «

Le mois dernier, le Memphis, né dans le Tennessee Tonnelier, qui vit à Kenosha, dans le Wisconsin, a déclaré que les mandats des vaccins COVID-19 sont « beaucoup plus sur la tyrannie qu’ils ne protègent réellement les gens ».

Pendant l’été, Tonnelier s’est ouvert sur sa réticence à porter des masques, en disant: « La question du port du masque, pour moi, n’est rien de plus que du théâtre. Cela me fait sauter dans une irréalité, quelque chose que je ne crois pas, juste pour acquiescer soit au suzerains — suzerains signifiant gouvernement, Big Tech [Editor’s note: A name given to the five largest and most dominant companies in the information technology industry of the United States — namely Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon and Microsoft], les grandes entreprises, les grands médias, peu importe – pour acquiescer à ce qu’ils veulent que je fasse. Même si je sais que ce n’est pas vrai, mais je vais jouer le jeu. Et à chaque fois que je mets mon masque, je sais que je fais quelque chose auquel je ne crois pas. En d’autres termes, je suis obligé de mentir… Je suis obligé de sauter dans quelque chose auquel je ne crois pas , et je vis par un mensonge – je vis par un mensonge selon lequel ce masque va en fait me protéger de tout mal. Pour acquiescer au gouvernement, qui dit que je crois quelque chose que je sais que je ne crois pas. Alors maintenant, je vis essentiellement dans un monde fantastique. Cela me fait peur. Et chaque fois que je mets ce masque, c’est essentiellement ce que je pense. Je sais que je fais ça, je sais que c’est un spectacle, je sais que c’est du théâtre, je sais que mes suzerains n’y croient même pas, parce que s’ils le faisaient, ils n’enfreindraient pas toutes leurs propres règles. »

Aux États-Unis, plus de 61% de la population sont actuellement complètement vaccinés contre le coronavirus, tandis que plus de 72% ont reçu au moins une injection, selon les données de la CDC.

Plus de 797 000 personnes sont mortes du coronavirus aux États-Unis

Selon le site Web non partisan et à but non lucratif Fact Check, bien que les vaccins réduisent la probabilité d’être infecté, ils ne sont pas efficaces à 100%, il y a donc une chance qu’une personne non vaccinée puisse infecter une personne vaccinée – en particulier les personnes vulnérables, comme les personnes âgées et individus immunodéprimés. Et, bien que la vaccination offre une excellente protection contre les maladies graves, une faible proportion de personnes vaccinées a encore besoin de soins en USI.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il « a toujours eu foi en Dieu » et que sa mère était une « fanatique de Jésus ». Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.