John Cooper espère que le prochain album Skillet sera «un encouragement pour les gens à ne pas avoir honte du Christ»

Lors du week-end dernier La vie 2021 à Oshkosh, Wisconsin, John Cooper, le chanteur et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, a parlé à 30-CC de la façon dont lui et ses camarades de groupe ont passé leur temps d’arrêt contre les coronavirus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons également travaillé sur la musique, et nous allons sortir de la musique cette année. Ce n’est pas encore annoncé, mais je suis très excité par le nouveau projet. C’est vraiment agressif, c’est vraiment dans votre visage, et Je pense que c’est probablement né de l’année que nous avons eue. Je veux dire, cela a été un 15 ou 16 mois tellement bizarre. Les gens se demandent comment ils vont y arriver. Les gens se demandent, qu’est-ce que cela signifie pour ma foi ? Que puis-je faire pour faire une différence ? Et je pense qu’il devient clair pour les gens que nous sommes à un point de rupture, qu’il y a beaucoup de côtés différents. Et donc cet album, j’espère, est un encouragement pour les gens de ne pas avoir honte de Christ, de vivre votre foi, de vivre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne change jamais, et tout le reste, comme nous l’avons vu, va vous décevoir énormément.”

Il a ajouté: “Alors, tout le monde cherche de nouveaux POÊLON musique cette année. J’espère que cela vous berce le visage.”

En mars dernier, Tonnelier, qui a récemment sorti son premier livre, “Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)”, a dit au “Undaunted.Life: Podcast d’un homme” qu’il était parfaitement acceptable pour les chrétiens de jouer de la musique rock. « Je dirais que la musique n’est pas créée par le Diable ; [it is] créé par le Seigneur », a-t-il dit. « Toutes choses ont été créées par Dieu. Donc, au lieu de penser que le Diable possède un genre de musique, je dirais de capturer cette musique et de la soumettre à nouveau sous la seigneurie du Christ.”

“Awake & Alive To Truth (Trouver la vérité dans le chaos d’un monde relativiste)” “s’attaque aux philosophies régnantes de notre époque de post-modernisme, de relativisme et de la vision populaire de la bonté de l’homme – et combat ces points de vue en s’appuyant sur la vérité absolue de la Parole de Dieu”, selon la description officielle du livre.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il “a toujours eu foi en Dieu” et que sa mère était une “fanatique de Jésus”. Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.

