Dans une récente interview avec Critique de spectacle de rock, ancien MOTLEY CRUE chanteuse Jean Corabi a parlé de son passage de près d’une décennie (2001-2008) en tant que guitariste rythmique dans RATT. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) « Pendant les huit ans que j’ai été dans le groupe, même quand Jizzy [Pearl] était là [singing for the group], RATT était juste constamment en train de se chamailler et de se battre à l’intérieur… Maintenant, au début, c’était juste Garenne [DeMartini, guitar] et Policier [Blotzer, drums]. Garenne dirait, ‘Policier, vous jouez les chansons trop vite.’ Et Policier dirait, ‘Vous les jouez trop lentement.’ Et ils allaient et venaient. Et puis pendant ce temps, notre gars d’équipage Craig et moi, Robbie [Crane, then-bassist] et Jizzy irait prendre un sandwich, rentrer à la maison et faire un gâteau Bundt et littéralement se raser, chier et prendre une douche, puis revenir, et ils se disputaient toujours sur le tempo des chansons. Eh bien, six ou sept ans plus tard, Stéphane [Pearcy, RATT singer] entre en jeu, et c’était toujours la même chose. Sans paraître péjoratif, c’était toujours juste un concours de pisse entre les membres d’origine. »

Corabi a continué : « Nous avons fait la dernière tournée avec Stéphane. L’un des derniers concerts qu’on a fait était à la House Of Blues à LA Et on nous a proposé un contrat d’enregistrement. Je suis rentré à Nashville, et j’ai juste eu un – je ne veux pas dire une crise de panique, mais j’étais juste assis là en train de me dire ‘Oh, merde. Ils veulent que nous allions quelque part pendant, genre, trois mois et vivions ensemble, écrivions ensemble et enregistrions ensemble un nouvel album.’ Et personnellement, je me suis dit : ‘Ces gars ne peuvent pas passer une putain de répétition sans vouloir s’entretuer. Je ne peux pas faire ça. Alors je les ai appelés au téléphone. Je dis, ‘Ouais, je suis sorti.’ Et ils ont été choqués. Ils disaient : ‘Mec, on vient juste d’avoir un contrat d’enregistrement.’ Et je me dis ‘Ouais, je sais. Je suis toujours dehors. Peu importe.’ Et il s’est avéré qu’ils se sont simplement disputés et se sont battus tout au long de l’affaire. »

Jean a ajouté : » J’aime Garenne – séparément. J’aime Policier – séparément. J’aime Stéphane – séparément. j’aime même Juan [Croucier, RATT bassist] séparément. Je connais tous ces gars. Mais jusqu’à ce qu’ils réalisent que ce n’est plus 1985 ou 1987… Les fans aimeraient voir les gars originaux faire leur truc, sortir et jouer les chansons que tout le monde a grandi en écoutant. Et vérifiez votre ego à la porte, les gars. Ce n’est pas grave. Ce n’est pas Stéphane seul, ce n’est pas Garenne seul, ce n’est pas Policier seul, ce n’est pas Juan seul – c’est RATT. Comprenez-le. Découvrez comment le faire fonctionner, tout comme HÉTÉROCLITE [CRÜE], et sortez et faites votre truc. Les fans ne seraient que ravis si vous pouviez simplement mettre vos différences de côté et monter sur scène et jouer pendant une heure et demie, deux heures par nuit, puis aller dans la ville voisine et faire la même chose sans se retourner les uns les autres. derrière la scène. Faites que ça marche.

« J’aime ces gars à mort, mais… je veux dire, regardez-les maintenant. Stéphane‘s, comme, ‘Très bien. Si nous allons faire RATT, faisons RATT. Mettons les quatre gars dans une pièce et faisons en sorte que cela se produise. Écrivons un disque, ou faisons un disque, et sortons et tournons comme RATT.’ J’ai vu des interviews qu’il a faites récemment. Et ils se tirent une balle dans le pied tout le temps. Et c’est triste. Mais je ne voulais tout simplement pas en faire partie. Je ne peux pas le faire. »

De retour en 2017, Corabi dit au « Musique Manie » podcast dont il était moins que satisfait Blotzer pour des raisons qu’il n’a pas révélées. « Sans trop en parler, peu importe, je ne suis pas vraiment content de Bobby Blotzer en ce moment », a-t-il dit. « J’ai fait un concert avec lui, et lui et moi avons quitté le concert comme… Je suis entré là-bas… Je me souviens juste d’être entré, je lui ai acheté un verre au bar, puis à la fin de la nuit, nous voulions nous entretuer. Alors je vais en rester là. »

poire et Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitaristes Jordan Ziff (RASOIR) et Frankie Lindia.

RATT – avec poire, Croucier et DeMartini – a joué plusieurs spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par le guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur « Infestation », et batteur Jimmy De Grasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.