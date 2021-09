John Corabi aux fans appelant à son retour à Mötley Crüe : « Cela fait 30 ans. Laisser aller.’

Ancien MOTLEY CRUE chanteur Jean Corabi dit que les fans appelant à son retour dans le groupe devraient “laisser tomber”.

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Après la parution d’un article récent en ligne affirmant — à tort — que CRÜE bassiste Nikki Sixx a lancé un ultimatum à Daniel perdre une quantité importante de poids pour la tournée de retour du groupe ou être licencié et remplacé par Corabi, John a publié une déclaration sur les réseaux sociaux niant avoir tenu des “répétitions secrètes” avec CRÜE et a rejeté la possibilité qu’il rejoigne le groupe, affirmant qu’il n’était “même pas intéressé de le refaire”.

Le mercredi (8 septembre), Corabi a participé à une interview vidéo avec Let’s Rock dans laquelle il a de nouveau évoqué les rumeurs de sa réunion avec CRÜE.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai fait un post ce matin. Je me suis levé et j’ai reçu des milliards d’e-mails sur [the above-mentioned article].

“La semaine dernière, quelqu’un a posté qu’après une performance Vincent fait, tous les fans disent Corabidoit revenir. Puis, environ trois jours plus tard, il y a eu une chose, comme, ‘Nikki ordres Vincent perdre 50 livres ou rapporter Corabi arrière.’ Et maintenant, aujourd’hui, je me lève et il y a cette connerie. Et je suis genre, putain, mec. Laisser aller. J’ai fait ce putain de disque, genre, il y a 30 ans. J’en suis fier, c’est un super album, mais va te faire foutre. Ça fait 30 putains d’années. Laisser aller.

“En 2022, ça va faire 30 ans que j’ai rejoint, et en 2026, ça va faire 30 ans que je suis parti. C’est genre, allez, les gars. Sérieusement, laissez tomber.”

On lui a demandé à bout portant s’il revenait au CRÜE, Corabi a déclaré: “Je vais juste être à niveau avec vous. Après la performance incroyablement pathétique et stupide, ou mon interprétation dans le putain de film ‘La saleté’, et puis, je ne citerai pas son nom, peu importe, mais les commentaires d’un certain membre du groupe sur mon manque de talent d’écriture et mes contributions à l’album, je me demande pourquoi je me ferais ça ? Va te faire foutre. Terminé. Il a été mis au lit. Passer à autre chose.

“J’ai passé un bon moment à faire le disque, j’ai passé un bon moment avec les gars”, a-t-il poursuivi. “Quelque chose est allé au sud probablement il y a environ 10 ans. Je n’ai aucune idée de ce que c’est; je ne peux pas mettre le doigt dessus. Et je m’en fiche.”

Corabi en 2016 a dit qu’il éviterait de parler de MOTLEY CRUE à l’avenir parce qu’il ne voulait pas que ses commentaires Sixx sombrer dans une querelle.

Dans une interview avec Suède Rock Magazine, Nikki dit qu’écrire le “Motley Crue” LP avec Corabi a été une expérience longue et difficile. Il est allé l’appeler “un disque très flou” qui était “douloureux pour moi, parce que Jean Corabi Je ne peux pas écrire de paroles, et j’ai dû faire tout ce travail.”

Corabi a d’abord répondu à Sixx‘s commente en disant qu’il ne “se foutait pas” de ce que son ex-compagnon avait à dire, mais a ensuite dit à un intervieweur, lorsqu’on lui a demandé à nouveau à ce sujet, “Je n’ai aucune idée pourquoi Nikki pense que je suis la plus grosse merde à parcourir la Terre. Facebook page pour affirmer qu’il n’aurait “officiellement rien à dire sur aucun membre de MOTLEY CRUE plus jamais”, ajoutant qu’il “ne soutenait pas ces conneries qui se produisent pour déclencher une querelle”.

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. “Live ’94 : Une nuit à Nashville” documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus “10 000 milles”, qui était à l’origine sorti en bonus sur la version japonaise du “Quaternaire” EP.

Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré “Fer à cheval et grenades à main”, il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû le 12 avril 2022 via Livres d’oiseaux rares.