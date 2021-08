John Corabi dit que beaucoup de gens ont commencé à le traiter différemment après avoir rejoint Mötley Crüe

Dans une récente interview avec Souhaits de guitare, ancien MOTLEY CRUE leader Jean Corabi, qui a rejoint le groupe en 1992 en remplacement du chanteur original Vince Neil, a discuté de certaines des leçons qu’il a tirées de ses trois décennies dans le monde de la musique. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand l’argent entre en jeu, entre une relation, quand l’argent devient n’importe quoi, vous découvrez vraiment qui sont vos amis. Les gens, vous pouvez être de bons amis avec eux, mais ” c’est juste des affaires ” entendre tout le temps.

“J’ai fait quelques petites choses au début de ma carrière avec des contrats et des choses différentes, en pensant:” Nous sommes des frères, mec. Ils ne me baiseront jamais “, en supposant simplement que tout le monde le verrait comme je le vois . Les gens ne le font pas. Et c’est quelque chose que j’ai dû apprendre. L’autre chose que j’ai dû apprendre était quand j’étais dans HÉTÉROCLITE, il y avait beaucoup de monde — et Tommy [Lee, drums] et Nikki [Sixx, bass] m’a dit au tout début que cela allait arriver. Et j’étais genre : ‘Nah, nah, nah. Pas mes amis. [They told me], ‘Vous allez découvrir que les gens vous traitent différemment à cause de la situation dans laquelle vous vous trouvez.’ Et au début, je ne pensais pas que cela arriverait. Et puis j’ai vraiment réalisé : ‘Oh, je suis toujours le même gars. Tout le monde autour de moi change. Tout le monde a commencé à m’appeler : « Hé, mec, tu peux me prêter cinq mille dollars ? ‘Hé, mec, peux-tu prendre une limousine et nous procurer des billets pour le TESLA spectacle?’ « Hé, mec, peux-tu… ? » Et puis dès que c’était fini, c’était comme des grillons. Mais j’avais quelques petits cercles d’amis très serrés qui étaient avec moi avant HÉTÉROCLITE, durant HÉTÉROCLITE et après HÉTÉROCLITE. Et puis je suis allé, ‘Ah, d’accord.’ Alors je me disais, ‘Ecoute, tu vas comprendre ça HÉTÉROCLITE concert. Tout le monde est un collant. Ce petit groupe d’amis que tu as là-bas, ces cinq ou six personnes qui n’auront jamais peur de te dire : ‘Tu es un connard…” Peu importe.

“Je pense vraiment que c’est ça”, a-t-il ajouté. “Je ne changerais rien. Tout s’est passé comme ça s’est passé. Et je l’ai en fait tatoué ici [on my chest]; c’est italien. Mais je crois fermement que même lorsque la merde tourne mal pour vous, que vous soyez musicien ou plombier – peu importe – cette phrase dit : « La vie est comme elle devrait être. » Même quand quelque chose de mauvais se passe, vous devez le regarder, faire quelques ajustements, aller de l’avant et en tirer des leçons. Et je pense que oui, avec tout.”

Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Corabi en 2016 a dit qu’il éviterait de parler de MOTLEY CRUE à l’avenir parce qu’il ne voulait pas que ses commentaires sur Sixx sombrer dans une querelle.

Dans une interview avec Suède Rock Magazine, Nikki dit qu’écrire le “Motley Crue” LP avec Corabi a été une expérience longue et difficile. Il est allé l’appeler “un disque très flou” qui était “douloureux pour moi, parce que Jean Corabi Je ne peux pas écrire de paroles, et j’ai dû faire tout ce travail.”

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. « Live 94 : Une nuit à Nashville » documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus “10 000 milles”, qui a été initialement publié en tant que morceau bonus sur la version japonaise du “Quaternaire” EP.