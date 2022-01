John Corabi : « J’ai appris une leçon très dure et précieuse quand j’étais à Mötley Crüe »

Dans une nouvelle interview avec The Rock Experience With Mike Brunn, ancien MOTLEY CRUE chanteuse Jean Corabi a demandé comment il mesure le succès. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai appris une leçon très dure et précieuse quand j’étais en HÉTÉROCLITE. Évidemment, tout le monde sait ce que [1994 self-titled] l’enregistrement a fait ou n’a pas fait. La tournée a été un cauchemar. J’étais le nouvel ingrédient, puis je suis parti. Et la seule chose que j’ai apprise, c’est que lorsque j’ai quitté le groupe, mon téléphone a cessé de sonner. Et c’était une sorte de dure réalité. J’étais le gars qui était invité à toutes les fêtes, les choses dans les coulisses, « Allons dans une limousine », « Faisons ça », « Allons au Playboy manoir,’ ‘Faisons ça’, et puis à la minute où ils ont fait l’annonce que Vince [Neil, original MÖTLEY singer] était de retour, si je voulais avoir un message sur mon répondeur, je devais m’appeler. Et c’est bizarre. Je me suis juste assis là et j’y suis allé, tu sais quoi ? Il s’agit vraiment de se réveiller le matin, le fait que vous vous réveilliez et que vous ouvriez les yeux, c’est une bonne journée ; c’est une journée saine.

« J’ai un petit groupe – pas un grand groupe – mais j’ai un petit groupe d’amis et de famille autour de moi qui me soutiennent incroyablement, mais ils sont aussi assez honnêtes avec moi et tout simplement simples et nous avons une excellente relation avec le point où ils peuvent me dire, ‘Tu sais quoi, Crabe? Tu es un putain d’idiot. Reculez. Et je dis : ‘D’accord. Contrôle mental. Contrôle de tête. Boom.’ J’ai donc une belle famille autour de moi. »

Il a poursuivi: « C’est drôle parce que parfois je regarde les choses et je me dis ‘D’accord, qu’est-ce que je fais de mal ? Pourquoi ne puis-je pas vendre des disques ? Pourquoi ne puis-je pas être comme Nikki Sixx? Ou Steven Tyler? Tous ces gars. Pourquoi je ne conduis pas dans un Lamborghini?’

« Je dis toujours à tout le monde, si vous pouvez tracer une ligne droite et horizontale imaginaire et dire que tout au-dessus est gloire et tout en dessous est obscurité, je me suis littéralement gratté le dos sur cette ligne toute ma carrière.

« Mais le HÉTÉROCLITE chose m’a vraiment fait regarder l’importance de, vous savez quoi? Tu fais de ton mieux, tu te bats pour les choses que tu peux changer, tu te bats pour les choses que tu peux améliorer, et puis il y a juste certaines choses, mec, qui sont hors de ton contrôle. Vous ne pouvez pas le changer. Je ne peux pas changer le fait que quand j’étais dans [the pre-MÖTLEY band] LE CRI, je ne savais pas que j’allais recevoir un appel pour me joindre HÉTÉROCLITE. je n’avais aucune idée que HÉTÉROCLITE allait apporter Vince retour. Et je n’avais aucune idée que mon premier contrat d’enregistrement – et le HÉTÉROCLITE record – viendrait à l’apogée de l’industrie de la musique en train de changer complètement à nouveau. »

Corabi a ajouté: « Honnêtement, c’est la main qui m’a été distribuée. Je l’ai jouée. Je n’ai pas gagné cette main. Passons à la main suivante. Et c’est ce que je fais maintenant, mec. Je me dis juste tous les jours, je m’asseoir là et je dis : « Tu sais quoi ? Putain, mec. Je fais ça depuis plus de 30 ans. » Il y a des gars qui passent toute leur vie qui n’obtiennent pas un seul contrat d’enregistrement. J’en ai eu un avec LE CRI, un avec HÉTÉROCLITE, un avec SYNDICAT, LES MARGUERITES MORTES, même le solo [stuff]. Alors je suis, genre, putain, j’ai eu cinq contrats d’enregistrement et je continue, je continue de sortir de la musique, et les gens comme toi veulent toujours me parler. Alors je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? La vie n’est pas si mal.' »

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. « Live 94 : Une nuit à Nashville » documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus « 10 000 milles », qui a été initialement publié en tant que morceau bonus sur la version japonaise du « Quaternaire » EP.

Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré « Fer à cheval et grenades à main », il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû en juin via Livres d’oiseaux rares.