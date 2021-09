John Corabi ne se soucie pas de ce que ses anciens camarades de groupe à Mötley Crüe penseront de son autobiographie à venir

Ancien MOTLEY CRUE chanteur Jean Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré “Fer à cheval et grenades à main”, il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû le 12 avril 2022 via Livres d’oiseaux rares.

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Dans une nouvelle interview avec Glam Metalcast des années 80, Corabi On lui a demandé s’il était vraiment préoccupé par ce que ses anciens camarades de groupe penseraient de son livre. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour être honnête avec vous, je ne pense pas vraiment que je dis à quiconque quelque chose qu’ils ne savaient pas déjà. le groupe, et ça explique en quelque sorte mon état mental. HÉTÉROCLITE chose, tout cela a été tellement médiatisé avec [the band biography] ‘La saleté’ et juste des interviews et différentes choses comme ça. J’explique juste comment je me sentais pendant que certaines choses se passaient et comment je me sens comme si je m’intégrais au groupe, mais je ne l’ai jamais vraiment fait. Donc je parle en quelque sorte de mon état mental à travers tout ça. Donc je ne pense pas vraiment dire quoi que ce soit qui surprendrait qui que ce soit. Et pour être honnête avec vous, et je ne veux pas dire que cela semble bizarre, mais je me fiche de ce que ces gars pensent… À la minute où ils m’ont dit qu’ils apportaient Vincent de retour, je m’en suis éloigné et j’ai en quelque sorte tout accepté. Ce n’est pas moi qui n’arrête pas d’en parler. J’écris toujours de la nouvelle musique. J’ai fait – au cours des 10 dernières années, entre mes disques solo et les disques que j’ai fait avec LES [DEAD] MARGUERITES et la nouvelle musique que je fais, je pense que j’ai fait cinq ou six disques. Alors j’ai dépassé ça, j’en ai dépassé, je n’y pense même pas.

“Paul m’a parlé de faire un livre, ce que je ne voulais vraiment pas faire au début”, a-t-il poursuivi. “Mais il a dit:” Tu sais quoi, mec? Vous n’êtes qu’un de ces gars qui, même si vous aviez en quelque sorte quelques chapitres dans ‘The Dirt’, vous êtes en grande partie un mystère. Il n’y a pas beaucoup de choses que les gens savent sur vous. Et je pense que votre histoire est assez fascinante. Alors j’étais genre ‘D’accord. Peu importe. Nous ferons le livre.

“Ce n’est pas un livre révélateur sur un groupe dans lequel j’ai été ; ce n’est pas un livre révélateur sur aucun de mes mariages ; c’est fondamentalement un livre révélateur sur Jean Corabi depuis la minute où j’ai pris mon premier souffle jusqu’à il y a environ un an ou six mois », a-t-il expliqué. « J’ai une ex-femme ou deux que ça pourrait faire chier, et je m’en fous non plus. Donc quel que soit… [The book] parle de persévérance et parle de ma vie depuis le début jusqu’à maintenant. Et le titre parle de quelqu’un qui a été très proche. C’est un livre sur un gars qui a été au bon endroit mais au mauvais moment. Alors c’est plutôt cool. C’est marrant.”

Corabi a poursuivi en disant qu’il n’en voulait à aucun des gars de MOTLEY CRUE. “Honnêtement, cela peut ne pas sembler, mais je n’ai aucun problème avec les gars de HÉTÉROCLITE du tout”, a-t-il dit. “J’aime ces gars-là. je ne sais pas pourquoi Nikki‘s [Sixx, CRÜE bassist] avait un poil dans le cul pour les deux dernières années à mon sujet; Je ne saurais vous dire pourquoi. Je ne sais pas. Je m’en fiche. Mon seul boeuf avec ces gars était que j’aurais vraiment aimé qu’ils m’aient laissé en dehors de [‘The Dirt’ biopic]. J’avais vraiment l’impression – je ne sais pas si c’était intentionnel, si ce n’était pas intentionnel, mais j’avais vraiment l’impression que ma représentation dans le film me faisait ressembler à un putain de crétin bavard. Et ils ont aussi donné l’impression que nous jouions dans des gymnases de lycée à 10 personnes. De toute évidence, ce n’était pas génial – nous le savons tous; c’est de notoriété publique – mais la participation n’était pas si mauvaise; pas aussi mauvais qu’ils le faisaient paraître. J’aurais donc aimé qu’ils m’excluent complètement du film et quoi que ce soit d’autre. Mais c’est ce que c’est. Je m’en fiche. J’ai passé à autre chose.”

Corabi en 2016 a dit qu’il éviterait de parler de MOTLEY CRUE à l’avenir parce qu’il ne voulait pas que ses commentaires sur Sixx sombrer dans une querelle.

Dans une interview avec Suède Rock Magazine, Nikki dit qu’écrire le “Motley Crue” LP avec Corabi a été une expérience longue et difficile. Il est allé l’appeler “un disque très flou” qui était “douloureux pour moi, parce que Jean Corabi Je ne peux pas écrire de paroles, et j’ai dû faire tout ce travail.”

Corabi a d’abord répondu à Sixx‘s commente en disant qu’il ne “se foutait pas” de ce que son ex-compagnon avait à dire, mais a ensuite dit à un intervieweur, lorsqu’on lui a demandé à nouveau à ce sujet, “Je n’ai aucune idée pourquoi Nikki pense que je suis la plus grosse merde à parcourir la Terre. Facebook page pour affirmer qu’il n’aurait “officiellement rien à dire sur aucun membre de MOTLEY CRUE plus jamais”, ajoutant qu’il “ne soutenait pas ces conneries qui se produisent pour déclencher une querelle”.

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. “Live ’94 : Une nuit à Nashville” documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus “10 000 milles”, qui était à l’origine sorti en bonus sur la version japonaise du “Quaternaire” EP.