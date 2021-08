John Corabi n’est “pas fan” de l’album “Generation Swine” de Mötley Crüe : ils “essayaient de se réinventer pour être à jour”

Ancien MOTLEY CRUE leader Jean Corabi a réfléchi à la réalisation de l’album du groupe en 1997 “Génération Porcine”. CRÜE a commencé à enregistrer l’album avec Corabi en tant que chanteur principal, mais a fini par amener le chanteur original Vince Neil dans le giron et en libérant le disque avec Daniella voix de.

Parler à École de musique de Rob, Corabi dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons travaillé sur ce disque pendant, mon Dieu, presque deux ans. Maintenant, la différence est que je ne suis pas un fan du disque qui est sorti. Parce que vous devez comprendre que nous avions enregistré un tas de ces chansons, et ils ont apporté Vincent arrière. Puis ils sont retournés en studio avec lui pendant, genre, une autre année. Et ils ont changé les choses, puis ils ont commencé à jouer avec des effets sonores.

“Je ne veux pas dire cela par manque de respect envers HÉTÉROCLITE du tout, mais l’essentiel, c’est que nous avons fait un disque et qu’il ne s’est pas bien vendu – selon leurs normes », a-t-il poursuivi, faisant référence à celui de 1994. “Motley Crue” LP. “Je veux dire, il est devenu or, mais il ne s’est pas bien vendu. La tournée a été un désastre. Et je pense, pour être honnête avec vous, Tommy [Lee, drums] et Nikki [Sixx, bass] et Scott [Humphrey, co-producer] essayaient de se réinventer pour être actuels. Et à l’époque, des groupes comme MARILYN MANSON, ONGLES DE NEUF POUCES, ROB ZOMBIE, MINISTÈRE, PANTERA – tous ces groupes étaient heavy, beaucoup d’entre eux étaient industriels, et ils essayaient juste de comprendre comment être à nouveau pertinents. Ce qui a un peu conduit à ma disparition, parce que j’étais juste du genre : ‘Ce sont des putains de conneries. Faites simplement ce que vous faites. Tu es HÉTÉROCLITE.’ Et j’ai fait la même chose. Même après que je sois sorti de HÉTÉROCLITE et j’étais dans RATT, puis j’ai décidé que j’allais faire un album solo, j’enregistrerais quelques chansons et je les ferais et je dirais, ‘Mec, je dois être pertinent. Je dois être pertinent. Alors tout le monde s’y retrouve. Mais l’essentiel, c’est qu’il a fallu un manager, ou un de mes amis, pour s’asseoir là et se dire : « Vous savez, Crabe, écoute, mec. Putain ça. Tu es ce que tu es. Tu es du genre blues BEATLES, [LED] ZEPPELIN, AÉROSMITH… C’est qui vous êtes. N’essayez pas d’être quelque chose que vous n’êtes pas. Arrêtez de regarder les tendances et faites ce que vous faites. Il y a des gens qui aiment ce que vous faites. Et à ce moment-là, une fois, j’ai juste dit : « Vous savez quoi ? Putain. Je vais juste faire mon propre truc’, alors j’étais beaucoup mieux.”

Revenant à la direction musicale de “Génération Porcine”, Corabi a déclaré: “Je ne suis pas vraiment content de la façon dont il est sorti, parce que je pense qu’ils sont allés si loin à gauche… Nous avons écrit une chanson, puis ils l’ont transformée en une chanson intitulée ‘Briller’. Et si vous écoutez certaines des parties de guitare qui Mick‘s [Mars] faire, c’est comme ce bruit aléatoire étrange. Une chanson, je ne me souviens pas laquelle c’est, mais il y avait un solo de guitare dessus ; ça ressemblait à une tronçonneuse. Et je me dis ‘Pourquoi bordel… ?’ Mick Mars a le son de guitare le plus impressionnant; c’est un guitariste très sous-estimé. Pourquoi ferais-tu ça à son ton ? Donc, c’est ce que c’est.

“Une grande partie de cet album a été écrite pendant que j’étais dans le groupe”, a-t-il confirmé. “Et il y avait un tas d’autres chansons qui sont probablement dans un coffre quelque part que nous avons écrites.”

Lorsque l’intervieweur Rob Spampinato suggéré que ce serait cool pour MOTLEY CRUE pour sortir un jour les démos pour “Génération Porcine” avec Johnla voix de, Corabi a déclaré: “Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu’ils étaient paniqués. C’était la première fois pour Tommy et Nikki pour vraiment produire un disque. Et pour être parfaitement honnête avec vous, ma voix, s’ils devaient un jour sortir une de ces merdes, je voudrais y retourner et re-chanter. Parce que j’étais tellement mentalement… Je ne pouvais pas comprendre ce qu’ils voulaient. Normalement, quand vous entrez avec un producteur, si vous chantez quelque chose et qu’il vous dit “Eh bien…” Comme Marti Frederiksen, par exemple — j’ai fait trois disques avec Marti avec LES MARGUERITES MORTES, et nous travaillons ensemble sur mon album solo. Et je chanterai quelque chose pour Marti, et il dira, ‘Eh. C’est vraiment bien, mec. Mais qu’en est-il de…’ Et il chantera peut-être 70 pour cent de ce que je chantais, et ensuite il tournera juste une note ou deux, et maintenant je dis : ‘Oh, merde. Je n’y aurais jamais pensé.

“La chose avec laquelle je me débattais Tommy et Nikki et Scott, en ce qui concerne la production, ils diraient : ‘Non. Ce n’est pas ça”, se souvient-il. “Alors je me disais : ” Qu’entendez-vous ? ” Et ils ne me chanteraient rien en retour. Ils ne savaient vraiment pas ce qu’ils voulaient. Ils me donneraient ces groupes aléatoires… Comme, Nikki dirait : ‘Quelque chose du genre PRÉDICATEURS DE RUE MANIQUES et vieux David Bowie.’ Puis Scott irait, ‘ASTUCE PAS CHER.’ Puis Tommy dirait, ‘Non, mec. Genre, lourd. Comme PANTERA. Mais luxuriant, comme OASIS.’ Et je suis assis là en train de dire ‘La moitié de ces groupes dont je n’ai jamais entendu parler auparavant. Qui sont les PRÉDICATEURS DE RUE MANIQUES? Jamais entendu parler d’eux. Et j’essaie de traiter, comment mélanges-tu PANTERA avec OASIS ou alors ASTUCE PAS CHER ou alors Bowie? J’essayais de le traiter, donc mon chant n’était pas au top, disons-le ainsi. Donc je voudrais vraiment re-chanter beaucoup de cette merde.”

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. « Live 94 : Une nuit à Nashville » documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus “10 000 milles”, qui a été initialement publié en tant que morceau bonus sur la version japonaise du “Quaternaire” EP.