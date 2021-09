John Corabi : “Nikki Sixx se brûlera vif” avant de me demander de rejoindre Mötley Crüe

Ancien MOTLEY CRUE chanteur Jean Corabi dit ça “Nikki Sixx se brûlera vif” avant de lui demander de revenir dans le groupe.

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Après la parution d’un article récent en ligne affirmant — à tort — que Sixx a lancé un ultimatum à Daniel perdre une quantité importante de poids pour la tournée de retour du groupe ou être licencié et remplacé par Corabi, John a publié une déclaration sur les réseaux sociaux niant avoir tenu des “répétitions secrètes” avec CRÜE et a rejeté la possibilité qu’il rejoigne le groupe, affirmant qu’il n’était “même pas intéressé de le refaire”.

Le samedi (11 septembre), Corabi a participé à une interview vidéo avec Adika en direct ! dans lequel il a de nouveau évoqué les rumeurs de sa réunion avec CRÜE. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je peux honnêtement vous dire qu’il n’y a aucune chance en enfer qu’une partie de cela devienne vraie.

“Nikki Sixx se brûlera vif à Central Park avant qu’il décroche le téléphone et appelle le vôtre. Et s’il le faisait, le vôtre serait juste [hang the phone up].

“Ça n’arrivera jamais. Zéro chance.”

Corabi en 2016 a dit qu’il éviterait de parler de MOTLEY CRUE à l’avenir parce qu’il ne voulait pas que ses commentaires sur Sixx sombrer dans une querelle.

Dans une interview avec Suède Rock Magazine, Nikki dit qu’écrire le “Motley Crue” LP avec Corabi a été une expérience longue et difficile. Il est allé l’appeler “un disque très flou” qui était “douloureux pour moi, parce que Jean Corabi Je ne peux pas écrire de paroles, et j’ai dû faire tout ce travail.”

Corabi a initialement répondu à Sixx‘s commente en disant qu’il ne “se foutait pas” de ce que son ex-compagnon avait à dire, mais a ensuite dit à un intervieweur, lorsqu’on lui a demandé à nouveau à ce sujet, “Je n’ai aucune idée pourquoi Nikki pense que je suis la plus grosse merde à parcourir la Terre. Facebook page pour affirmer qu’il n’aurait “officiellement rien à dire sur aucun membre de MOTLEY CRUE plus jamais”, ajoutant qu’il “ne soutenait pas ces conneries qui se produisent pour déclencher une querelle”.

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. « Live 94 : Une nuit à Nashville » documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus “10 000 milles”, qui était à l’origine sorti en bonus sur la version japonaise du “Quaternaire” EP.

Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré “Fer à cheval et grenades à main”, il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû le 12 avril 2022 via Livres d’oiseaux rares.



