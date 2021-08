John Corbett a annoncé qu’il avait épousé Bo Derek après 20 ans

La proposition a arrêté le défilé de l’indépendance française 0:55

. – L’acteur John Corbett a révélé que lui et son partenaire Bo Derek s’étaient mariés lors d’une cérémonie secrète en décembre. “A Noël, nous nous sommes mariés. Bo et moi nous sommes mariés”, a déclaré Corbett à Jerry O’Connell, animateur de l’émission “The Talk”. CBS, mardi.

“J’ai regardé votre bague et j’allais dire quelque chose, mais pas à la télévision en direct, mais wow. Félicitations”, a répondu O’Connell.

Corbett, 60 ans, a déclaré que l’interview était la première fois que lui ou sa collègue actrice Derek, 64 ans, mentionnaient leur mariage en public.

“Nous sommes des gens assez privés, nous n’avons fait aucune annonce”, a-t-il déclaré.

Le couple est en couple depuis deux décennies, mais a décidé de se marier l’année de la pandémie.

“Après 20 ans, nous avons décidé de nous marier. Nous ne voulions pas que 2020 soit cette chose que tout le monde regarde en arrière et déteste”, a déclaré Corbett. “Nous pensons en tirer quelque chose de bien”, a-t-il ajouté.

Corbett est connu pour son rôle d’Aidan Shaw, l’ex-fiancée de Carrie dans la série “Sex and the City”.

Derek est devenu célèbre dans le film “10” de 1979 et est ensuite apparu dans plusieurs séries télévisées et films tels que “Bolero”, “Ghosts Can’t Do It” et “Tommy Boy”.