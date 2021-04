John Cornyn se fait marteler après s’être plaint que les tweets de Joe Biden ne sont pas assez fous pour lui ⋆ .

C’est presque trop beau pour être vrai. Par contre, c’est lundi matin et nous étions attendus.

Si nous savons quelque chose sur les électeurs de MAGA, c’est qu’ils ne se soucient pas beaucoup du sort du pays, ni économiquement, ni internationalement, et certainement pas de la santé publique. Ils veulent posséder les libs même si le pays est en flammes, si les libs s’enflamment d’abord, ils sont heureux. Et leur autre exigence est que la politique doit les exciter, comme un match de football. Oui, nous comprenons que les deux exigences vont de pair, s’ils possèdent les bibliothèques, c’est amusant.

Ce matin, John Cornyn a un problème avec Joe Biden. Le président Biden ne nous divertit pas, ou du moins pas les MAGA. Malgré le fait que nous, démocrates, ne cherchons pas à nous divertir de la part de nos dirigeants, nous trouvons extrêmement divertissant que Biden se mette sous leur peau. Cornyn a tweeté:

Le président ne fait pas d’entretiens par câble. Les tweets de son compte sont limités et, lorsqu’ils arrivent, inimaginablement conventionnels. Les commentaires publics sont en grande partie scénarisés. Biden a opté pour moins d’entretiens assis avec des médias traditionnels et des journalistes.

Le président ne fait pas d’entretiens par câble. Les tweets de son compte sont limités et, lorsqu’ils arrivent, inimaginablement conventionnels. Les commentaires publics sont en grande partie scénarisés. Biden a opté pour moins d’entretiens assis avec des médias traditionnels et des journalistes.

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Reformulons ici deux ou trois choses. Premièrement, les tweets provenant du compte rendu du président des États-Unis sont présidentiels, pas ce slop que Cornyn et les garçons ont trouvé si digne de rire sous Trump. Biden ne fait pas beaucoup d’entretiens par câble. Il a été un peu occupé et Biden a une façon de trébucher sur sa propre langue (pas une blague de bégaiement), il a été sujet à la gaffe toute sa vie. Limiter les apparitions dans les médias est bien tant qu’il fait le travail. Les commentaires du public ne sont pas tant «scénarisés» que présidentiels. Quand il s’agit du président des États-Unis, avec le monde qui regarde, nous avons besoin de choses scénarisées, encore une fois – présidentielles. L’âge adulte est de retour, c’est le nouveau noir.

Quoi qu’il en soit, Cornyn n’est-il pas diverti? La machine électrique Twitter a presque surchauffé en réponse:

Montre à quel point les # républicains nihilistes sont devenus déséquilibrés. L’accusation est que #Biden se concentre sur la gouvernance plutôt que sur le tweet et le clochard avec la punditocratie. Une accusation à laquelle tout politicien avec une once de compétence plaiderait volontiers coupable. https://t.co/m713qAVM5K

C’est drôle comme vous ne lisez jamais les tweets désordonnés du président précédent et maintenant qu’il n’y a plus de tweets de rage à 5 heures du matin ou de discussions sur les évaluations d’émissions de télévision, vous vous demandez ce qui se passe … https://t.co/pGXWEfxFnb

Cette sensation quand, pour une fois, ce yahoo utilise «le président» pour désigner Joe not Donnie et que vous souriez un peu. https://t.co/H6BeGqNS4X

Vous avez embrassé le cul de Trump, même après qu’il ait tenté de renverser nos élections libres et équitables et notre gouvernement. Et Trump a été destitué deux fois. Profitez de votre statut de minorité. https://t.co/6SZeE6CJui

@JohnCornyn, évidemment, vous ne savez pas à quoi ressemble un leadership compétent et nous savons déjà que vous ne pouvez pas le mettre en action non plus, comme en témoigne votre absence lorsque votre État a été fermé par des températures glaciales et que plus d’une centaine de vos électeurs sont morts. https://t.co/dxliOVS8Yb

– Angel Orsini (@TheAngelOrsini) 12 avril 2021