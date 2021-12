John Curtice gifle le renouveau travailliste et nomme la plus grande menace de Boris | Politique | Nouvelles

Le professeur Sir John Curtice a déclaré qu’il était « définitivement trop tôt » pour parler d’une résurgence du Parti travailliste malgré la part des voix du parti en hausse de 7,4% lors des élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup la semaine dernière. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une « bière relativement petite » pour un parti d’opposition lors d’une élection partielle et que le parti travailliste aurait du mal jusqu’à ce que les électeurs aient une idée de ce qu’il représente.

Décrivant les deux partis comme « même Stevens », il a déclaré : « Oui, les conservateurs ont perdu du terrain pour toutes sortes de raisons. [but] la plupart des premiers ministres au bout de deux ans se donneraient des dents pour être dans la position dans laquelle se trouve actuellement Boris. »

Les paroles de Sir John seront les bienvenues à Downing St alors que M. Johnson essaie de traverser une succession de tempêtes et de laisser derrière lui les retombées de l’affaire Owen Paterson. Ces derniers jours, il a été rapporté que le président français Emmanuel Macron l’avait appelé « un clown », Donald Trump a déclaré qu’il était « un peu du côté libéral », et il a été confronté à des allégations selon lesquelles le personnel de Downing St aurait fait la fête pendant le verrouillage d’hiver de l’année dernière.

Sir John a reconnu l’inquiétude dans les rangs des conservateurs, mais a déclaré qu’il serait « prématuré » de conclure que M. Johnson n’est plus un vainqueur des élections. Il a déclaré : « Là où il a le plus de problèmes, c’est franchement avec son propre parti parlementaire. L’affaire Owen Paterson lui a fait tellement de mal dans ses relations avec ses collègues, et ses collègues n’ont clairement pas beaucoup de loyauté envers lui.

« Évidemment, si la fête devait vraiment rencontrer des problèmes [then] ils pourraient bien le larguer s’ils pensent qu’il va les mener à la défaite, mais je pense qu’il serait prématuré de tirer cette conclusion pour le moment.

Les libéraux démocrates parlent de leurs chances de remporter l’élection partielle du 16 décembre dans le North Shropshire, déclenchée par la démission de M. Paterson à la suite de la controverse sur ses activités de lobbying et la tentative des conservateurs de bloquer sa censure. Le chef libéral-démocrate Sir Ed Davey espère réitérer le succès remporté par son parti lors des élections partielles de juin à Chesham et Amersham lorsqu’il a fait passer le siège du bleu au jaune.

Sir Ed a déclaré: « Boris Johnson fait face à un cauchemar avant Noël dans le North Shropshire », ajoutant: « Cette élection partielle est une chance pour eux d’envoyer à Boris Johnson un message qu’il ne peut ignorer. La victoire éclatante des libéraux-démocrates à Chesham et Amersham a montré que nous pouvons gagner contre vents et marées dans les anciens pays conservateurs. Maintenant, le North Shropshire pourrait être la prochaine brique du mur bleu à s’effondrer.

Sir John était moins optimiste quant aux chances de Lib Dem. Il a dit : « C’est une proposition beaucoup plus difficile. Chesham et Amersham était une circonscription pro-Remain dans laquelle le vote conservateur était déjà en baisse [and] North Shropshire est une circonscription pro-Leave.

Avertissant que les Lib Dems pourraient avoir du mal à créer un élan, il a déclaré : « Si la plupart des électeurs (a) se concentrent sur leurs achats de Noël et (b) s’ils peuvent ou non aller à une fête de Noël, c’est le pire moment possible pour essayer de persuader les gens de se concentrer sur la politique.

Cependant, un député conservateur chevronné a déclaré : « J’ai entendu dire que nous perdions le North Shropshire. J’entends des collègues qui sont allés là-haut dire que c’est un gore. Ce sera Amersham 2. » Le député était sans aucun doute ce que le gouvernement devait faire pour aller de l’avant.

« Nous devons maîtriser les migrants illégaux », ont-ils déclaré. « C’est de loin le plus gros problème. » Sir John doutait que les personnes frustrées par la gestion de la question par le gouvernement se tournent vers le parti de Sir Keir, bien qu’il ait reconnu que Reform UK – le successeur du Brexit Party qui a terminé troisième derrière les travaillistes et les conservateurs lors des élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup. – pourrait présenter un risque.

Il a déclaré: «La bonne nouvelle pour le gouvernement est que, aussi mécontents que soient leurs partisans à propos des migrants venant de l’autre côté de la Manche, je doute que beaucoup de gens aillent rejoindre le parti travailliste à cause de ce problème. Le risque est que Reform UK choisisse [it] avec succès.

« Le problème, c’est qu’ils ne réussissent pas assez bien lors des élections pour que la BBC se sente obligée de les diffuser très souvent, donc les gens ne savent pas nécessairement que Reform UK pourrait en fait être disposé à essayer d’adopter une ligne plus dure. »

Reform UK, a-t-il soutenu, pourrait créer de graves problèmes pour les conservateurs si, contrairement au Brexit Party, le parti se présentait contre eux dans les circonscriptions qu’ils défendent lors d’élections générales. Avertissant des dommages qui pourraient résulter de la perte de 2% des conservateurs au profit de Reform UK, il a déclaré : «[We] n’oubliez pas que les conservateurs n’ont pas d’amis à la Chambre des communes; s’ils tombent en dessous de 326 [MPs] ils auront beaucoup de mal à rester en poste.