John Curtice lance un avertissement à Johnson alors que QUATRE sondages montrent un impact horrible sur la rangée Paterson | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a été accusé de « courir effrayé » après avoir décidé de rester à l’écart d’un débat d’urgence à la Chambre des communes sur les règles applicables aux députés à la suite de la dispute contre Owen Paterson, jusqu’à la semaine dernière, le député du North Shropshire. Le Premier ministre a depuis été prévenu que le soutien au Parti conservateur était en baisse de trois points dans quatre sondages d’opinion différents. Sir John Curtice a déclaré que les résultats donnaient une indication claire de l’impact de l’enquête Paterson.

S’adressant à BBC News, Sir John a déclaré: « La vérité est que les sondages suggèrent que cela a coûté au gouvernement dans une certaine mesure électorale. Nous avons maintenant quatre sondages d’opinion sur les intentions de vote des gens.

« Dans chaque cas, le sondage réalisé après l’ouverture de l’enquête d’Owen Paterson, la société a réalisé un sondage la semaine précédente.

« Nous avons un avant et un après l’événement vraiment parfait quant à l’impact que cela a eu.

« La vérité est que trois des sondages avaient le soutien des conservateurs en baisse de trois points par rapport à la semaine précédente, le quatrième était en baisse de deux. Trois des quatre sondages suggèrent que le parti travailliste est maintenant en hausse d’un point ou deux. »

Il a ajouté: « Lorsque quatre sondages montrent tous la même chose, alors vous savez, certainement à court terme au moins, le gouvernement a pris un coup à ce sujet.

« Je pense que la question cruciale est maintenant : « Le gouvernement sera-t-il en mesure de réussir à clore ce sujet ou non ? » »

Cela survient alors que les électeurs choisiront un successeur à Owen Paterson le mois prochain après que le gouvernement a officiellement déclenché l’élection partielle.

Les affaires à la Chambre des communes ont commencé mardi avec le whip du gouvernement, Mark Spencer, qui a délivré le bref pour le siège vacant du North Shropshire.

Mais la ligne de sleaze en cours a donné de l’espoir aux autres partis en lice pour le siège.

Aux élections générales de 2019, M. Paterson a remporté près de 63 % des voix et a battu les travaillistes de près de 23 000 voix, les Lib Dems arrivant en troisième position.

S’exprimant à la Chambre des communes, M. Spencer a déclaré: « Je prie de proposer que le président délivre son mandat au greffier de la couronne pour établir un nouveau bref pour l’élection d’un membre pour siéger dans ce parlement actuel pour la circonscription du comté de North Shropshire dans la chambre d’Owen William Paterson, qui, depuis son élection dans ladite circonscription du comté, a été nommé au poste d’intendant et huissier de Her Majesty’s Manor of Northstead dans le comté de York. »

Le président Sir Lindsay Hoyle a répété les mots avant que les députés n’approuvent la demande sans opposition.