John Curtice partage ses prévisions pour 2022 alors que Sturgeon montre les « premiers pas » pour IndyRef2 | Politique | Des nouvelles

Le professeur de politique à l’Université de Strathclyde, le professeur John Curtice, a partagé ses perspectives pour 2022 et quels seront les plus gros problèmes auxquels le gouvernement britannique sera confronté au cours des 12 prochains mois. Le professeur Curtice a expliqué que Boris Johnson aurait du mal à regagner la confiance de ses députés et qu’une « tempête parfaite » était à l’horizon pour une mauvaise année pour les conservateurs. L’expert politique a également expliqué comment Nicola Sturgeon montrerait ses « premiers pas » avec l’indépendance et Sir Keir Starmer verra son soutien diminuer car il ne parvient pas à « générer l’enthousiasme ».

S’adressant à George Galloway sur Russia Today, on a demandé au professeur Curtice quels seraient, selon lui, les plus grands événements politiques de 2022.

L’universitaire a déclaré qu’une grande partie de l’électorat est très en colère contre les images des fêtes de Noël des conservateurs et le scandale Owen Patterson, qui ont gravement endommagé la confiance du public envers le Premier ministre.

Le professeur Curtice a estimé que M. Johnson pourrait également, sans le vouloir, obtenir le soutien des conservateurs du «grand État» alors que la pandémie centralise le pouvoir à Westminster et que les dépenses publiques augmentent.

Après avoir discuté des problèmes de leadership du Premier ministre Boris Johnson, le professeur Curtice s’est penché sur l’Écosse et a estimé que cette année, Mme Sturgeon intensifierait sa campagne pour l’indépendance après l’avoir mise de côté en raison de la pandémie.

Il a expliqué : « Au nord de la frontière, nous avons un gouvernement qui est déterminé sous Nicola Sturgeon avec le soutien des Verts à organiser un référendum à un moment donné.

« Et elle a dit qu’elle voulait le faire d’ici la fin de l’année prochaine.

« Il faut se rappeler que c’est un gouvernement qui a été élu presque entièrement par des gens qui sont en faveur de l’indépendance et donc presque entièrement par des gens qui sont en faveur d’un référendum.

« Je pense que ce sera probablement le cas, en supposant que la pandémie se soit complètement calmée, que nous commencerons à voir les premiers gestes de Nicola Sturgeon.

On a ensuite demandé au professeur Curtice si Sir Keir pouvait lancer un défi sérieux à la direction de M. Johnson, mais il n’était pas convaincu que le leader travailliste le pouvait.

Il a expliqué: « L’année dernière était beaucoup plus liée à l’implosion de Boris Johnson qu’à un enthousiasme marqué pour Sir Keir Starmer.

« Il avait certains attributs, c’est quelqu’un que les gens pourraient imaginer être Premier ministre, mais il ne fait pas peur aux gens comme Jeremy Corbyn l’a fait…

« De même, l’inverse, c’est qu’il n’enthousiasme pas les gens non plus. »