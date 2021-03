John David Washington se souvient du doux moment entre lui et le père Denzel Washington sur le tournage de Glory

La première fois que j’ai marché sur un plateau de cinéma dont je me souviens, c’était le film Glory. Nous étions avec la scène de bataille finale, et j’étais assis avec ma mère. Je suppose que nous sommes à Video Village, et je vois mon père sortir des flammes et des cendres dans la nuit dans son costume bleu de l’union, l’air très héroïque. Et il me regarde, et il dit: « Tu veux descendre, tu veux venir le voir? » J’étais étourdi, j’étais très excité et je me suis tourné vers ma mère et je lui ai demandé: « Puis-je y aller? Puis-je aller?’ Elle a dit non, elle m’a fait taire. C’est pourquoi je n’oublierai jamais que ma mère a fermé mes rêves. [laughs].