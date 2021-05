John Davis, la voix réelle de Milli Vanilli, décède à 66 ans de COVID

John Davis, l’une des véritables voix derrière le groupe de musique Milli Vanilli, est décédé.

«Mon père est décédé ce soir des suites du coronavirus», a confirmé la fille de Davis, Jasmin, sur Facebook. « Il a rendu beaucoup de gens heureux avec son rire et son sourire, son esprit joyeux, son amour, et surtout à travers sa musique. Il a tant donné au monde ! Veuillez lui donner la dernière salve d’applaudissements. Il nous manquera terriblement.”

Milli Vanilli a été un succès retentissant aux États-Unis jusqu’à ce qu’il apparaisse que le duo ne chantait pas vraiment ses chansons en direct.

Le duo franco-allemand a été créé par le producteur de musique Frank Farian avec Rob Pilatus et Fabrice Morvan. Leur premier album s’appelait All Or Nothing en Europe et est sorti en 1988. Il a été renommé Girl You Know It’s True pour ses débuts aux États-Unis en 1989, vendu à 11 millions d’exemplaires.

«Girl You Know It’s True», «Blame It On The Rain» et «Babe Don’t Forget My Number» étaient des morceaux très populaires. John Davis et d’autres n’ont été crédités que comme choristes sur l’album. Après l’annonce de la nouvelle, Milli Vanilli a été forcée de rendre un Grammy.

Farian a reconditionné le groupe sous le nom de The Real Milli Vanilli et a inclus John Davis et Brad Howell sur la couverture. L’album The Moment of Truth est sorti au Brésil, en Europe, en Asie et en Nouvelle-Zélande et a atterri parmi les 20 meilleurs albums en Allemagne en 1991.

John Davis est né à l’origine en Caroline du Sud, mais a déménagé en Allemagne. Il est resté en Allemagne après le scandale et a joué avec Fabrice Morvan dans le rôle de Face Meets Voice. Pilatus est décédé en 1998, à seulement 33 ans.

« RIP frère John Davis », a tweeté Morvan en apprenant la nouvelle. «Je ne peux pas y croire; merci pour tout l’amour que vous avez répandu au fil des ans, depuis le bord de la scène. Vous et moi avons fait une excellente course ; c’était amusant de célébrer la vie avec l’aide de la musique : la paix, un seul amour. Votre voix vivra. Jouez fort, tout le monde.

Le scandale Milli Vanilli a attiré une énorme attention sur la synchronisation labiale aux États-Unis. Une piste vocale a sauté et s’est répétée sur elle-même lors d’un concert live dans le Connecticut, provoquant la fuite du duo de la scène. Le refrain familier répétait : « Fille tu sais que c’est, fille tu sais que c’est, fille tu sais que c’est… » avec le mot vrai ne venant jamais.

“Quand ma voix s’est bloquée dans l’ordinateur et qu’elle n’arrêtait pas de se répéter, j’ai paniqué”, a déclaré Pilatus au Los Angeles Times en novembre 1990. “Je viens de quitter la scène. J’ai su tout de suite ; c’était le début de la fin pour Milli Vanilli.

Arista Records a abandonné l’acte et détruit les maîtres de Girl You Know It’s True. Des poursuites ont été déposées, avec dix millions de personnes éligibles pour recevoir leur argent pour l’album qu’elles ont acheté.