John de Lancie apparaît comme Q, plus la date de première 2022 (VIDEO) ⋆ .

Il y a un filou à venir dans Star Trek: Picard, qui est un régal pour les fans de la franchise.

Comme révélé dans le premier aperçu de la saison 2 de la série Paramount + lors du panel du premier contact – une célébration du 5 avril 2063, le jour où les humains ont pris contact pour la première fois avec les Vulcains dans Star Trek: Premier contact – John de Lancie apparaîtra comme son personnage emblématique de Star Trek, Q.Nous savons également maintenant qu’avec la production en cours, la série reviendra en 2022.

Q est un membre espiègle et omnipotent d’une race (également appelée Q) avec un pouvoir sur le temps, l’espace, les lois de la physique et la réalité elle-même. De Lancie est apparu en tant que Q tout au long de la franchise Star Trek, y compris sur The Next Generation (1987-1994), Deep Space Nine (1993), Voyager (1996, 2001) et Lower Decks (2020).

Patrick Stewart (qui joue Jean-Luc Picard, comme on le voyait dans Star Trek: La prochaine génération pendant sept saisons) est entendu dans le teaser détaillant le concept de «la vraie frontière finale», autrement connu sous le nom de «temps».

«Le temps peut transformer même nos actions les plus impulsives et les plus irréfléchies en histoire. Ce que nous faisons dans une crise pèse souvent moins lourd sur nous que ce que nous aurions souhaité faire, ce qui aurait pu l’être », dit-il. «Le temps offre tellement d’opportunités mais jamais de seconde chance.»

Regardez la vidéo ci-dessous jusqu’à la fin pour le tease «Q».

Rejoindre Stewart dans le casting de la saison 2 sont Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Jeri Ryan, Orla Brady et Brent Spiner.

Star Trek: Picard, Saison 2, 2022, Paramount +