Huzzah! Il semble qu’au moins deux épisodes de Star Trek: Picard présenteront le Q de John de Lancie, bien qu’il puisse toujours y en avoir plus. Le principal fait qui peut vraisemblablement être confirmé par cette information est que le retour du personnage ne sera heureusement pas une apparence unique, et est potentiellement en deux parties ou même quelque chose qui se développe dans un arc encore plus grand. Un arc qui comprendra absolument l’élimination de Picard, ce que Q fait si bien.