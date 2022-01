John Deere présente son impressionnant tracteur autonome à 8 roues | Moteur

Les grandes plantations vont changer complètement d’aspect dans les années à venir. Un champ travaillé à 100% par des robots autonomes.

Lorsqu’une marque agricole de référence comme John Deere est résolument engagé dans les véhicules autonomes, nous dit que quelque chose est en train de changer pour toujours dans le secteur.

Le CES 2022 n’est pas seulement un salon de présentation d’ordinateurs ou d’appareils. Il y a aussi une section pour les véhicules, et là, John Deere a présenté une bête qui vise à révolutionner les machines agricoles.

Il s’agit de Tracteur autonome à 8 roues Tracteur 8R, qui est presque prêt à être commercialisé. Ce n’est pas un prototype depuis cinq ans : sera en vente à la fin de cette année. Ici vous pouvez le voir en action :

John Deere faire comprendre que est un tracteur pour les plantations à grande échelle, nous supposons donc que ce ne sera pas bon marché, bien que vous n’ayez pas divulgué le prix.

est Tracteur autonome à 8 roues est équipé de six paires de caméras stéréo, qui réalisent une vue panoramique complète de 360 ​​degrés, en 3D.

Ils sont capables de détecter tout obstacle et la distance à laquelle il se trouve.

Avec ces données, une intelligence artificielle vérifie s’il s’agit d’un être vivant, auquel cas elle s’arrête, s’il s’en approche trop. Il est capable d’analyser chaque pixel en seulement 100 millisecondes.

S’il s’agit d’un objet, l’IA a la capacité de manœuvrer le tracteur et de l’esquiver.

Vous pouvez également définir une barrière géographique (la limite du terrain où vous travaillez), et le tracteur autonome ne quittera jamais cette zone, avec une précision d’un pouce.

Une application qui peut être installée sur un téléphone mobile ou une tablette permet de voir la vidéo en temps réel avec ce que voit le tracteur, et envoie également des statistiques et des données liées au travail. Cela permet à l’opérateur de modifier l’itinéraire, d’ajuster la vitesse et d’autres fonctions.

John Deere précise qu’il ne s’agit pas d’un tracteur pour supprimer des emplois, mais pour aider l’agriculteur, par exemple en travaillant la nuit, ou les jours de pluie ou de chaleur suffocante.

Comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’un prototype, car Il sera commercialisé à la fin de l’année.

Il semble que les véhicules autonomes vont arriver à la campagne plus tôt que sur les routes.