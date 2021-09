John Elway a tâté un sac de 714 millions de dollars avec la participation des Broncos

John Elway est inexorablement lié aux Broncos de Denver dans l’esprit des fans de football, maintenant il cherche à rendre cela permanent. Les nouvelles du Colorado sont qu’Elway est intéressé à faire partie d’un groupe de propriétaires cherchant à acheter l’équipe lorsqu’elle arrivera sur le marché comme prévu.

Elway, avec Peyton Manning, sont deux grands noms du football liés à la vente potentielle de l’équipe. Ils sont rejoints par le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et l’ancien dirigeant de Microsoft et propriétaire des Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, en tant que parties potentiellement intéressées cherchant à élargir leur portefeuille en s’installant dans la NFL. Ce qui rend cela d’autant plus fasciné, c’est à quel point Elway aura raté une énorme aubaine s’il achetait dans cette nouvelle entreprise.

Quand Elway a pris sa retraite en 1998 après une victoire au Super Bowl XXXIII, les Broncos étaient tellement désespérés de garder le n ° 7 dans le tissu de l’organisation que la propriété a fait une offre à leur quart-arrière : 36 millions de dollars, en échange de 20 pour cent de l’équipe . S’il avait accepté cette offre, sa participation dans l’équipe vaudrait désormais 750 millions de dollars. Au lieu de cela, il essaie maintenant d’acheter à un prix beaucoup plus gonflé.

Maintenant, pour la défense d’Elway, alors que 36 millions de dollars peuvent sembler être un changement stupide dans la NFL moderne (et c’est en quelque sorte le cas), à l’époque où l’offre a été faite, il était juste que le n ° 7 ait fait une pause. Au cours de sa carrière de joueur, Elway a gagné 45 millions de dollars, selon Spotrac. Il a sans aucun doute fait plus d’avenants et d’accords marketing, mais c’était quand même une partie importante de ses revenus de carrière de 15 ans en tant que joueur. De plus, il était difficile d’imaginer que les offres télévisées explosent comme elles l’ont fait au cours des 20 dernières années, ce qui a poussé le prix des équipes à travers la stratosphère.

Pourtant, il est remarquable de considérer qu’après l’une des carrières les plus célèbres de l’histoire de la NFL, Elway aurait pu gagner 45 millions de dollars sur le terrain, puis perdre l’équivalent de 16 fois plus au cours des 20 années qui ont suivi en ne prenant pas de participation dans l’équipe. . Il ne fait aucun doute qu’Elway s’en veut maintenant, mais lorsque la poussière retombe, avoir Elway en tant que propriétaire des Broncos se sent bien – qu’il ait raté ou non l’investissement de sa vie.