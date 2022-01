John et Yoko Spotlight Plastic Ono Band

John Lennon et Yoko Ono a atteint le palmarès des albums américains pas moins de trois fois au cours de l’année 1969. Puis ils ont commencé la nouvelle décennie en plaçant un nom sur cette enquête qui avait figuré dans les palmarès des singles à travers le monde l’été précédent avec « Donner une chance à la paix »: le Plastic Ono Band.

Les deux albums Unfinished Music de John et Yoko sur Apple, Two Virgins et Life With The Lions, avaient atteint des sommets modestes aux États-Unis, respectivement 124 et 174. Leur album de mariage n’a passé que trois semaines sur ce graphique à la fin de 1969, pour un sommet n ° 178. Puis vint l’album enregistré au Toronto Rock and Roll Festival en septembre et sorti en décembre. Live Peace In Toronto 1969, crédité non pas à Lennon et Ono mais uniquement au Plastic Ono Band, est entré dans les charts américains le 10 janvier 1970.

Les albums live sont souvent sous-performants par rapport à leurs prédécesseurs en studio, mais cette fois c’était l’inverse, pour de bonnes raisons. La performance qui fait les gros titres à Toronto par un courant Beatles a été aidé par une apparition avec le Plastic Ono Band of one Eric Clapton à la guitare solo, sans oublier l’ancien des Beatles Klaus Voorman à la basse et le futur Oui le batteur Alan White.

De plus, l’ensemble était en grande partie composé de matériel familier. Ils ont interprété « Yer Blues », la chanson de Lennon (écrit officiellement avec Paul Mccartney) de l’album éponyme mais dit blanc des Beatles, ainsi que la chanson déchirante de John « Cold Turkey », qui a été un succès au moment de la sortie de l’album live. Ils ont également fait l’hymne « Give Peace A Chance » (dont la mélodie a continué à être entendue comme un chant lors des matchs de football à travers le Royaume-Uni).

Avant tout cela, Live Peace a commencé par une explosion de certaines des chansons rock’n’roll préférées de John. « Blue Suede Shoes » de Carl Perkins a été suivi par Barrett fortLe joyau de Motown qui avait été une des premières sélections des Beatles, « Money (That’s What I Want) ». Puis vint l’une de leurs dernières reprises, « Dizzy Miss Lizzy » de Larry Williams, présentée sur Help! Le thème à bascule était approprié pour un festival dont la programmation comprenait Chuck Berry, Petit Richard, Graisses Domino, Bo Diddley, Gene Vincent, et Jerry Lee Lewis, ainsi que des artistes contemporains comme les portes, Chicago et Alice Cooper.

La deuxième face de l’album contenait « Don’t Worry Kyoko (Mummy’s Only Looking For Her Hand In The Snow) » de Yoko et « John John (Espérons la paix) ». Le plus surprenant, Live Peace In Toronto 1969 n’a pas du tout figuré dans les charts britanniques, mais aux États-Unis, il a atteint la 10e place en 32 semaines.

