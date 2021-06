John Fury appelle furieusement Jake Paul à la télévision en direct pour Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 undercard après que Tommy gagne pour rester invaincu

Tommy Fury a été testé pour la première fois de sa carrière alors qu’il battait Jordan Grant samedi soir à Telford, mais son père a fait la une des journaux avec son appel d’après-combat de Jake Paul.

La star novice de Love Island, frère de Tyson Fury, est passé à 6-0 (4 KO) avec la victoire aux points qui lui a permis d’acquérir beaucoup d’expérience.

Frank Warren

Fury est maintenant 6-0 (4 KO)

Grant est sorti d’une position inhabituelle alors qu’il commençait le premier tour.

Quoi qu’il en soit, l’outsider a bien commencé à décrocher deux mains droites sur le favori dès la première minute.

Fury a répondu en décrochant et en essayant de reprendre le contrôle avec un uppercut cinglant, mais Grant l’a rattrapé à nouveau vers la fin de la session.

Dans le second, Fury a établi son jab et a eu plus de succès.

Il a semblé s’être adapté au mouvement erratique de son adversaire, mais s’est à nouveau retrouvé frappé net au début du troisième tour.

Fury a répondu en retournant à son jab et a riposté, semblant blesser momentanément Grant avec une combinaison plus tard dans le troisième.

Alors qu’ils entraient dans la ronde finale, les Écossais refusaient de se faner.

Il a martelé Fury avec une autre main droite solide à mi-parcours, mais s’est retrouvé dépassé pour la majorité.

Frank Warren

Fury a remporté la victoire et beaucoup d’expérience

Lorsque la cloche finale a retenti et que la carte de pointage de l’arbitre a été lue, Fury a été annoncé vainqueur 40-36.

Il a réagi : « J’ai appris plus dans ces quatre rounds que dans mes cinq autres combats.

« J’essaie juste de m’améliorer à chaque fois. Je ne suis pas Sugar Ray Leonard, je ne prétends pas l’être.

“C’est un marathon, je vais prendre mon temps et bien faire mon apprentissage.”

Le père de Tommy, John Fury, a ensuite lancé un nouvel appel furieux au YouTuber Jake Paul.

Il a crié : « Jake Paul, nous aurons votre prochain compagnon.

« Si vous pensez qu’il n’est pas bon, nous prendrons Jake Paul ensuite.

“Undercard de Tyson, 24 juillet, Jake Paul.”