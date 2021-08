John Fury appelle Jake Paul une « sensation » et a fait passer la boxe à un nouveau niveau

in

John Fury soutient pleinement son fils, Tommy, pour vaincre Jake Paul, mais il apprécie également le YouTuber devenu boxeur professionnel.

S’exprimant dans le cadre du panel d’invités pour Jake Paul contre Tyron Woodley, une carte où Tommy Fury a battu Anthony ‘Pretty Boy’ Taylor, le patriarche Fury a fait l’éloge de ce que Paul a été capable de faire en boxe.

John Fury était étonnamment élogieux envers Jake Paul

“Ne nous y trompons pas ici, il y a de bien meilleurs combattants que Jake Paul et nous ne connaissons même pas leurs noms”, a commencé John.

« Mais, ils n’ont pas ce qu’il a. Charisme, intelligence et argument de vente de millions d’abonnés Instagram.

«Ce gamin va faire sensation dans le domaine où il évolue et vous ne pouvez que l’admirer pour ce qu’il a fait.

«Il a apporté une nouvelle vague et un nouveau public à tout et il l’a amené à un nouveau niveau, ce gamin. Je suis intrigué où il va aller avec ça. Un long chemin à parcourir pour lui.

Jake Paul – Instagram

Jake Paul est 3-0 (3 KO)

Un combat avec le plus jeune combattant Fury, Tommy, semble sur les cartes pour Paul s’il dépasse Woodley ce soir.

Le couple a fait des allers-retours sur les réseaux sociaux, Paul essayant même de suggérer que la partenaire de Fury, Molly-Mae Hague, lui avait envoyé un DM il y a des années, mais la capture d’écran s’est avérée plus tard fausse.

Quand ils l’obtiennent finalement, John pense que Paul sait que Tommy a déjà son numéro.

«Eh bien, il avait beaucoup de mauvais sang quand il était à l’étranger et Tommy était au Royaume-Uni et il avait beaucoup à dire sur le fait que sa femme était dans les DM des peuples.

Il semble acquis d’avance que Fury et Paul se rencontreront

« De près et de façon personnelle, c’est très différent. Quand vous regardez un homme dans les yeux, vous savez ce qu’un homme a pour vous. Et il a de mauvaises intentions pour Jake Paul et Jake Paul le sait.

“C’est pourquoi je dis que c’est loin [Fury v Paul]. Nous voulons ce prochain combat, mais en regardant Paul et son comportement, il sait “Je ne peux pas y aller avec Tommy” – il le sait déjà », a déclaré Fury.

Tommy Fury a enregistré sa septième victoire professionnelle en sept tentatives ce soir. Il est actuellement invaincu et compte quatre KO à son actif.

Paul affronte l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley dans l’événement principal, cherchant à conserver son record parfait de 3-0 qui a abouti à trois KO.

Tommy Fury a dominé Anthony Taylor