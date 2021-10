John Fury conseille à la star de l’UFC Tom Aspinall de succéder à son fils Tyson en tant que champion des poids lourds en boxe et en MMA

John Fury pense que le combattant de l’UFC Tom Aspinall a la capacité de remporter des titres mondiaux en MMA et en boxe et de succéder à son fils, Tyson.

Le joueur de 28 ans a fait ses débuts dans la première organisation mondiale de MMA l’année dernière sur Fight Island et n’a cessé de briller depuis.

.

John Fury pense qu’Aspinall peut être champion du monde des poids lourds en MMA et en boxe

Après avoir obtenu des KO successifs contre Jake Collier et Alan Baudot pour terminer 2020, Aspinall a ensuite étouffé l’ancien champion des poids lourds Andrei Arlovski.

Avec un classement à son actif, il a ensuite envoyé son coéquipier Sergey Spivak dans un tour le mois dernier et semble prêt à poursuivre son ascension vers la célébrité.

En tant que jeune, Aspinall s’est battu avec le champion des poids lourds WBC Fury avant sa victoire épique contre Wladimir Klitschko et a des mains incroyablement rapides pour un si grand homme.

Debout à 6 pieds 6 pouces et avec un arsenal de compétences embarrassant à sa disposition, Fury pense qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’Aspinall ne mette la main sur l’or en MMA et en boxe.

.

Spivak a été laissé ensanglanté et perplexe alors qu’Aspinall a décroché un magnifique combo genou-coude pour rapprocher le combat

« Je vous le dis maintenant, Tom Aspinall fera de grandes choses à l’UFC, mais il aura également un combat croisé et il sera probablement le premier combattant de MMA à faire des méga choses en boxe également », a déclaré Fury Sr. Donnez-moi du sport.

«Parce qu’il peut vraiment bien boxer, frapper fort et se déplacer très bien pour un poids lourd.

«C’est un grand gars, six pieds quatre ou cinq, dix-huit pierres.

«Mais il a une bouteille et des tripes à brûler, et c’est un grand garçon fort. Il est prêt à apprendre et à améliorer son jeu.

« C’est un bon auditeur Tom Aspinall, je l’aime bien, j’aime son attitude, c’est un guerrier comme Tyson. »

. – .

Jake Collier et Alan Baudout n’ont pas réussi à sortir du premier tour contre Aspinall

« Il ne laisse rien l’emporter », a-t-il ajouté. « Il ne laisse rien se mettre en travers de son chemin.

«Regardez la marque qu’il fait déjà, il est dans le top 10 maintenant à l’UFC, il n’est encore que jeune.

«Et je pense que quand il aura terminé là-bas, il peut être le premier crossover à venir du monde du MMA à la boxe conventionnelle et à remporter des titres, et je l’ai dit en premier.

« Continue à faire ton truc Tom Aspinall, tu es un super pote, je t’aime beaucoup. »