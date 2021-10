John Fury dit à Jake Paul “ce sera comme Donkey Kong” s’il paie à son fils Tommy Fury plus que l’offre initiale de 1 million de livres sterling

in

John Fury est catégorique que son fils Tommy est un “ plus grand nom ” que Tyron Woodley et a exhorté Jake Paul à lui offrir plus d’un million de livres sterling pour un combat.

Paul a une fiche de 4-0 en tant que pro, après avoir battu l’ancien champion de l’UFC Woodley en août et maintenant à la recherche d’un nouvel ennemi alors qu’il gravit les échelons.

Le frère cadet de Tyson semble destiné à se battre avec la sensation YouTube devenue boxeur

Fury Sr. a parlé en exclusivité à talkSPORT.com vendredi

Tommy – frère de Tyson Fury – a désigné l’ami et partenaire d’entraînement de Jake Anthony Taylor plus tôt ce mois-ci pour améliorer son propre record à 7-0 sur l’undercard.

Fury a admis avoir rejeté deux offres d’une valeur de 1 million de livres sterling car elles “ne valaient même pas la peine de sortir du lit pour”

Fury Sr. n’est pas du tout surpris que Tommy ait rejeté l’offre car il a souligné l’argent gagné par Woodley lors de leur combat.

“Je veux qu’il combatte Jake mais je dois être payé correctement parce qu’avec un million vous n’obtenez pas ça, n’est-ce pas?” a-t-il déclaré à talkSPORT.com.

Tommy a affirmé que l’offre de Paul ne valait pas la peine d’être envisagée – mais un combat semble inévitable dans un proche avenir

«Ça tombe en panne presque rien. Il n’est pas bagagiste. Payez-le correctement et vous aurez le combat.

« Et ils peuvent se le permettre. Si vous pouvez offrir à Tyron Woodley le sac que vous avez, mon fils est un nom plus grand que Tyron Woodley, alors payez-lui ce que ça vaut et ce sera comme Donkey Kong.

Le promoteur de Fury, Frank Warren, a depuis confirmé que les pourparlers entre les deux parties étaient en cours, mais a admis que les négociations n’en étaient qu’à leurs débuts.

Il a déclaré à iFL TV: “Nous parlons en ce moment, alors j’espère que quelque chose peut arriver, nous verrons. Il y a encore un long chemin à parcourir.