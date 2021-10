John Fury dit que Tyson a eu un camp d’entraînement « brillant » en réponse aux commentaires d’Eddie Hearn, tandis que Gypsy King révèle les effets d’un corps « brutal » pour le combat de Deontay Wilder

in

On a beaucoup parlé du camp de Tyson Fury avant son combat de trilogie avec Deontay Wilder.

Le champion WBC a dû se retirer du combat initial entre les deux le 24 juillet lorsque lui et une grande partie de son camp ont contracté COVID.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

Wilder a ouvertement spéculé que Fury n’avait jamais eu de COVID et a reporté le combat parce qu’il se blessait en s’entraînant. Le promoteur de Matchroom, Eddie Hearn, a également déclaré publiquement que le Gypsy King « n’avait pas l’air prêt » pour sa défense du titre des poids lourds WBC.

Cependant, Team Fury semble croire qu’il s’agit d’un cas sans douleur, sans gain.

Son père, John, a fermement démenti les rumeurs selon lesquelles Tyson avait un mauvais camp en parlant à talkSPORT.

« Comment savent-ils ? Vivent-ils avec Tyson ? On pourrait dire cela juste à partir de leurs globes oculaires et d’Internet », a déclaré Fury Sr. “Oubliez tout ça, Tyson a eu un camp brillant, brillant.”

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ FURY À 30/1 OU PLUS WILDER À 50/1 AVEC WILLIAM HILL

John Fury a réfuté les affirmations de Deontay Wilder selon lesquelles Tyson Fury a été battu en sparring

Le champion lui-même a admis qu’il se sentait mal après avoir traversé l’essoreuse dans le camp, mais il sait qu’il se sentira bien au moment du combat.

Il a déclaré: «Je me sens terrible, absolument terrible. Mais si vous avez fait un camp d’entraînement de huit semaines et que vous étiez en train de vous détendre et que vous vous sentez bien, vous ne l’avez pas bien fait.

« Si vous brutalisez votre corps pendant huit semaines, que vous vous entraînez deux fois par jour, six jours par semaine, que vous vous faites battre en morceaux par quatre ou cinq gars différents à la fois, si vous vous sentez bien, alors vous êtes un être humain bionique.

“Et dans une semaine, je me sentirai fantastique.”

Aleksandar Mraovic – Instagram

Fury sait qu’il a mis le travail dans

La rumeur disait que le poids lourd américain de 21 ans, Jared Anderson, avait battu Fury en combat pendant le camp d’entraînement, mais ce sont des rumeurs principalement construites par Wilder lui-même.

Fury et Wilder s’affronteront enfin ce samedi et si Fury gagne, il a déjà dit qu’il aimerait affronter Dillian Whyte ensuite dans un combat de retour au Royaume-Uni.

À partir de là, tout dépendra du déroulement du match revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk.

La couverture par talkSPORT de Tyson Fury contre Deontay Wilder III est en direct de Las Vegas ce samedi 9 octobre