John Fury pense que Dillian Whyte s’est retiré de son combat avec Otto Wallin après avoir suivi ses sages conseils.

« The Bodysnatcher » devait faire la une d’une carte empilée à la 02 Arena le 30 octobre contre le concurrent suédois des poids lourds, mais s’est retiré avec une blessure à l’épaule.

John Fury a envoyé un message à Dillian Whyte

Cela laisse Whyte, toujours avec le championnat intérimaire des poids lourds WBC, en pole position pour défier le fils de Fury, Tyson, pour sa couronne complète des poids lourds.

Le «Gypsy King» a éliminé Deontay Wilder en octobre pour conserver sa position de meilleur poids lourd de la planète, avec Oleksandr Usyk et Anthony Joshua enfermés pour un match revanche en 2022.

L’une des nuits les plus difficiles de la carrière de Fury à ce jour a eu lieu contre Wallin, lorsqu’il lui a fallu 47 points de suture entourant une coupure à l’œil gauche.

Bien que Fury Sr n’était pas présent à Las Vegas pour assister à ce test difficile en septembre 2019, il pense que son fils a lutté pour une raison et que Wallin aurait présenté un réel danger.

Fury avait besoin de 47 points de suture pour sa victoire sur Wallin

« Dillian Whyte s’est retiré d’Otto Wallin. Tu sais pourquoi? Il a écouté ce que j’ai dit », a-t-il déclaré à BT Sport.

« Il s’est dit ‘attendez une minute’. John connaît son affaire, je ne combats pas Wallin. Je vais probablement me faire retourner, je n’aurai pas mon tir au titre alors.

« Il faut qu’ils écoutent mes vidéos, tout est allumé, et puis il m’entend parler de Wallin – parce que Wallin est un danger pour tout le monde. Vous savez, et il a pensé ‘Je ne fume pas, j’attendrai, j’attendrai.’ Voyons simplement ce qu’il attend.

Frank Warren et Eddie Hearn ont tous deux déclaré à talkSPORT qu’ils s’attendaient à ce que Whyte vs Fury soit fait, mais John Fury a suggéré que le natif de Brixton devrait essayer une approche différente pour appeler le champion des poids lourds s’il veut être le prochain.

Mark Robinson/Matchroom

Un combat avec Fury et un tir au titre des poids lourds font signe

« Tyson est dans une ligue différente de ces poids lourds », a-t-il ajouté. « Différent. Mais si vous voulez obtenir un salaire, soyez gentil avec lui.

« Dites des choses gentilles à son sujet et il pourrait bien vous donner un salaire. Mais si vous avez envie d’être horrible avec lui et d’essayer de vous épanouir pour être celui-ci et l’autre pour vous battre, Tyson ira dans l’autre sens et donnera l’opportunité à quelqu’un d’autre.

« Dillian Whyte, sois gentil avec Tyson, commence à lui faire exploser de la fumée tu sais quoi et tu pourrais avoir une chance, gamin. »