John Fury prédit si Tommy Fury peut être aussi bon que Tyson Fury « unique »

Tommy Fury a beaucoup à faire pour être le frère cadet de Tyson Fury.

Tyson, le champion des poids lourds WBC, a 10 ans de plus que son jeune frère Tommy et occupe une position totalement différente dans sa carrière.

Instagram – Tommy Fury

Tommy sera toujours comparé à Tyson

Tommy est passé à 7-0 sur l’undercard de Jake Paul et Tyron Woodley dimanche. Il a battu Anthony ‘Pretty Boy’ Taylor de manière très convaincante dans un concours en quatre rounds qui devait être en six rounds jusqu’à ce qu’il soit changé la nuit précédente.

Tommy a des chaussures hautes à sentir, mais papa John Fury pense qu’il trace son propre chemin et qu’il le fait bien.

«D’où il en est maintenant, c’est un novice en six combats qui montre un très, très bon potentiel. Il est trop tôt pour le dire [how far he can go] parce que jusqu’à ce que vous les augmentiez à un niveau approprié ; zone centrale, britannique, européenne – nous en sommes encore loin.

— Il est encore en phase d’apprentissage, Tommy. À chaque combat, il s’améliore. Plus il sort, plus il va aller mieux et comme je dis, 22 ans, on n’a pas de soucis avec lui.

Promotions Queensberry

Fury a maintenant une fiche de 7-0 (4 KO) en tant que boxeur professionnel

«Il fait tout bien et de bonnes choses à ceux qui attendent. Tommy est prêt à attendre et à attendre son heure et il s’en sortira très bien.

Jusqu’où John pense-t-il que Tommy peut aller ? Quoi qu’il réalise chez les poids mi-lourds ou les poids lourds, John ne pense pas qu’il soit juste ou réaliste de le comparer à Tyson, l’un des meilleurs poids lourds de sa génération.

« Il a tout ; il est commercialisable, il peut frapper, il peut boxer. S’il est jumelé là-haut, nous allons voir de grandes choses de lui.

« S’il peut faire ce que Tyson peut faire… je ne sais pas. Tyson est unique, une licorne dans son travail, il n’y a qu’un seul Tyson Fury et c’est tout.

. – .

Tyson Fury est le champion des poids lourds WBC

«Mais Tommy fait son truc, se comporte bien et régulièrement et je suis content de tout ce que nous faisons. Plus que content.”

Tommy semble destiné à affronter Jake Paul dans un proche avenir et il y a eu une altercation entre les deux hommes dans les couloirs de leur événement dimanche soir.

L’ancienne star de Love Island a la beauté et le corps que son frère n’a jamais eu, mais a-t-il les compétences de combat et le sens du spectacle que Tyson a arboré tout au long de sa carrière ? Seul le temps nous le dira.