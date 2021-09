John George rejoint AdLift en tant que directeur créatif senior

in

Il rapportera à Prashant Puri, co-fondateur et PDG, AdLift

L’agence mondiale de marketing numérique AdLift a annoncé la nomination de John George au poste de directeur créatif principal. George sera basé au bureau de Bangalore de l’agence et dirigera toute l’équipe créative basée dans les bureaux de Gurgaon, Mumbai et Bangalore. Il rapportera à Prashant Puri, co-fondateur et PDG d’AdLift.

George possède plus de 18 ans d’expérience de travail avec des agences telles que Percept H, Dentsu, Lowe Lintas, Ogilvy & Mather, J Walter Thompson, DRAFTFCB Ulka, entre autres. “Le lancement de Toyota Innova Crysta, la campagne Aircel Save our Tigers, le Sunfest World 10K – Le 1er marathon de Bangalore sont quelques exemples du travail de marque de John, y compris des campagnes avec des marques telles que Jeep, Veto Shoes, Frederique Constant et GRB Foods”, a déclaré AdLift dans un communiqué. .

« L’expérience de John dans la livraison rapide de certaines campagnes cruciales aidera sûrement l’équipe à atteindre de nouveaux attributs qui établiront des normes modernes non seulement au sein de l’entreprise mais également dans l’industrie », a déclaré Puri.

« Il y a plus d’une raison pour moi de rejoindre la famille AdLift. Premièrement, il déborde d’énergie contagieuse et je suis sûr qu’il fera ressortir le meilleur de moi. Deuxièmement, j’admire la vision de Prashant pour AdLift. Aligner mes objectifs créatifs sur sa vision m’aidera non seulement à réaliser mon véritable potentiel créatif, mais aussi à créer des actifs numériques tangibles pour les marques qui peuvent être exploités non seulement aujourd’hui, mais également à l’épreuve du temps », a déclaré George.

AdLift est une agence mondiale de marketing numérique fondée en 2009, qui propose des solutions marketing axées sur le retour sur investissement. Sa mission est de fournir à ses clients des solutions personnalisées de recherche experte et de marketing social, les aidant à générer de la valeur pour les annonceurs. En plus d’une décennie, la société affirme s’être associée à plus de 250 marques pour proposer des campagnes innovantes sur toutes les plateformes.

