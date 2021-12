John Goodman montre la transformation complète du corps pendant le tapis rouge

La transformation de John Goodman en matière de perte de poids fait toujours tourner les têtes, ce qui s’ajoute à ses succès antérieurs depuis son ouverture sur la perte de poids au cours des années précédentes. Goodman a été honnête au sujet de son poids et de ses difficultés au fil des ans, perdant environ 100 livres autour d’une interview de David Letterman en 2011 et admettant qu’il pesait jusqu’à 400 livres à son plus gros.

Lundi, lors du tapis rouge de la nouvelle série animée The Freak Brothers, Goodman a montré la dernière entrée de son parcours de perte de poids. Comme l’ajoute PEOPLE, Goodman joue « Fat Freddy » dans la série mais est loin de cela dans la réalité. Vêtu d’un pull à col en V orange, d’une chemise bleue et d’un blazer, Goodman a montré sa silhouette en meilleure santé à tous ceux qui pouvaient voir.

(Photo : Albert L. Ortega/.)

Pour le changement significatif de son poids au cours des 20 dernières années, Goodman attribue un mode de vie plus sain et un « contrôle des portions » à ses perspectives plus heureuses. « C’était essentiellement un contrôle de portion et » je n’en ai pas besoin « », a déclaré Goodman à l’époque. « J’étais juste en train de tout mettre dans ma bouche… Mais je ne veux être un exemple pour personne quand le poids revient en force – quand je commence à manger du Crisco en boîte avec une cuillère et un côté de confiseurs » du sucre. »

Goodman explique que son pire moment est venu après que Roseanne ait terminé la première fois, disant à AARP qu’il était « en assez mauvais état ». « J’avais beaucoup de ressentiment. Je m’en fichais. C’était une terrible faute de caractère de ma part. J’ai toujours voulu plus de quelque chose. Il y avait un vide en moi. Je l’ai toujours, mais je sais ce que c’est maintenant Vous le reconnaissez et vous dites : « Voilà. » Vous n’avez pas besoin de le remplir avec une autre côtelette de porc ou une boisson. »

L’acteur a supprimé le sucre et l’alcool de son alimentation et a également commencé à faire de l’exercice six jours par semaine, ce qu’il a maintenu au cours de la décennie où il a travaillé pour perdre du poids. Cela a également coïncidé avec une variété de réussites professionnelles qui ont fait de Goodman une star recherchée dans plusieurs propriétés. Cela comprend des tours dans divers films de Coen Brothers, un retour à Roseanne dans sa renaissance et son spin-off, The Conners, et son tour actuel sur The Righteous Gemstones sur HBO.

« Auparavant, je prenais trois mois, je perdais 60 ou 70 livres, puis je me récompensais avec un pack de six ou quoi que ce soit et je revenais à mes anciennes habitudes », a déclaré Goodman à ABC en 2017. « Cette fois, Je voulais le faire lentement. Bouger, faire de l’exercice. J’arrive à l’âge où je ne peux plus me permettre de rester assis.