John Griffin de CNN arrêté pour abus de mineures

Un employé de CNN a été inculpé vendredi de trois chefs d’accusation d’avoir utilisé une installation de commerce interétatique pour maltraiter des filles mineures.

Des responsables ont déclaré qu’un grand jury du Vermont avait inculpé Stamford, 44 ans, résident du Connecticut John Griffin de tenter d’inciter les filles à se livrer à des activités sexuelles. Il a comparu devant le tribunal fédéral de New Haven via Zoom, où le juge Robert Spector a déclaré qu’il déposerait une ordonnance demandant son transfert vers le Connecticut.

« Selon l’acte d’accusation, d’avril à juillet 2020, Griffin a utilisé les applications de messagerie Kik et Google Hangouts pour communiquer avec des personnes prétendant être les parents de filles mineures, leur faisant comprendre, entre autres idées, qu’une » femme est une femme indépendamment de de son âge », et que les femmes devraient être sexuellement asservies et inférieures aux hommes », selon la déclaration du ministère de la Justice sur l’affaire.

Le communiqué ajoute :

Sur ces plateformes de communication, Griffin a cherché à persuader les parents de lui permettre d’entraîner leurs filles à être sexuellement soumises. En juin 2020, Griffin a informé une mère de filles de 9 et 13 ans que la responsabilité de la mère était de veiller à ce que sa fille aînée soit « correctement formée ». Griffin a ensuite transféré plus de 3 000 $ à la mère pour des billets d’avion afin que la mère et sa fille de 9 ans puissent voler du Nevada à l’aéroport Logan de Boston. La mère et l’enfant se sont envolés pour Boston en juillet 2020, où Griffin les a récupérés dans sa Tesla et les a conduits jusqu’à sa maison de Ludlow. À la maison, la fille a reçu l’ordre de se livrer, et s’est effectivement livrée, à des activités sexuelles illégales.

L’acte d’accusation indique qu’il « a tenté d’inciter deux autres enfants sur Internet à se livrer à des activités sexuelles ».

« Nous prenons les accusations portées contre M. Griffin incroyablement au sérieux », a déclaré vendredi un porte-parole de CNN. « Nous n’avons appris son arrestation que cet après-midi et l’avons suspendu en attendant l’enquête. »

L’emploi de Griffin avec CNN, qui a commencé en 2013, comprenait un travail en tant que producteur sur New Day lorsque Chris Cuomo était un hôte.

