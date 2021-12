John Harbaugh perd un autre pari sur un jeu à 2 points ; pourquoi il avait tort cette fois

C’est déjà assez difficile de battre les Packers de Green Bay quand ils ont Aaron Rodgers et vous avez Tyler Huntley – avec tout le respect que j’ai pour le quart-arrière des Ravens de Baltimore.

C’est déjà assez difficile lorsque leur corps de récepteurs est en bonne santé et que toute votre liste, en particulier le secondaire défensif, est ravagée par les suppressions de la réserve blessée et de la liste de réserve Covid-19.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Mais il est impossible de gagner ce match lorsque vous optez pour un pourcentage de jeu inférieur pour égaliser le match en retard et finir par vous battre.

C’est mal quand vous ne forcez pas Rodgers et son équipe à vous battre.

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers quitte le terrain après avoir été incapable de se convertir pour un premier essai dans la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Ravens de Baltimore, le dimanche 19 décembre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Julio Cortez)

C’est ce que John Harbaugh a fait dimanche en fin d’après-midi lorsqu’il est passé à côté d’un point supplémentaire qui aurait égalé le match avec moins d’une minute à jouer afin de viser une conversion de deux points.

L’essai à deux points a échoué alors que Huntley a roulé à droite et a décoché une passe légèrement inclinée et n’a jamais atteint Mark Andrews, bien couvert, sur la ligne de but.

La tentative ratée a scellé la victoire des Packers à Baltimore.

Emballeurs 31.

Corbeaux. 30.

Il ne s’agit pas de deviner, d’ailleurs. Ceci avant la décision :

Mais Harbs, qui a remporté un Super Bowl et est l’un des meilleurs entraîneurs-chefs de la NFL, a choisi d’opter pour les deux.

Pourquoi?

« Ouais, va juste essayer de gagner là-bas », a déclaré Harbaugh par la suite. « Je pense que nos chances de gagner là-bas étaient un peu plus élevées qu’elles ne l’étaient en prolongation, peut-être si vous le calculez. Je me sentais bien. Je pensais que nous avions un bon jeu. Encore une fois, ils ont fait un très bon jeu, ils ont dû donner leur crédit de sécurité pour être sorti et faire basculer cette balle. «

Le jeu que les Ravens ont appelé était en effet conçu pour aller à Andrews., qui a terminé le match avec 10 attrapés pour 136 yards et 2 TDs.

Le quart-arrière des Baltimore Ravens Tyler Huntley (2) se précipite dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Packers de Green Bay, le dimanche 19 décembre 2021, à Baltimore. (Photo AP/Nick Wass)

« Il a été conçu pour Mark avec des itinéraires de retour », a déclaré Harbaugh. « Je pensais qu’il avait pris une bonne décision et je pense que la sécurité est sortie et a mis le doigt dessus. »

Les Ravens ont perdu trois matchs consécutifs par un grand total de quatre points. Mais deux de ces défaites – celle-ci et celle contre les Steelers de Pittsburgh il y a deux semaines – sont survenues sur des conversions ratées de deux points à la fin.

Si nous ne savions pas mieux, ces décisions dépeignent Harbaugh comme une sorte d’esclave de l’analyse.

Ce n’est pas du tout lui.

« C’est surtout du boyau », a déclaré l’entraîneur. « Les chiffres sont les chiffres mais les chiffres ne sont pas parfaits. Je peux vous dire ceci, j’ai fait beaucoup de trous dans les chiffres et avec les chiffres les gars. Les chiffres ne seront jamais parfaits. Ils ne le sont pas. prenez tout en compte. Donc, vous prenez juste une décision. Les chiffres en font partie, mais les chiffres ne sont pas la décision principale. «

Alors, quelle est la force motrice derrière ces décisions avec Harbaugh ? Il a discuté de celui-ci et de celui contre les Steelers.

« Cela va situation par situation », a-t-il déclaré. « Je pense que dans ces deux situations dont vous voulez parler, nous pouvons revenir en arrière et ressasser la saison, je serais heureux de le faire. Pour moi, dans ces deux cas, cela nous a donné les meilleures chances de gagner.

« Parce que nous n’avons pas gagné, cela ne fait pas, vous savez, ce n’est pas vrai. C’est toujours vrai maintenant, comme c’était le cas à l’époque. Cela n’a tout simplement pas fonctionné. »

Voici le problème avec cette pensée : Harbaugh a prêché et fait croire à tous ses joueurs qu’ils peuvent battre n’importe qui, n’importe où, peu importe qui joue ou qui est blessé.

Certes, cette philosophie demande de la sagesse car contre les Steelers, les Ravens n’avaient pratiquement plus de demi de coin et n’avaient aucun moyen de se défendre en prolongation si le match avait été prolongé aussi longtemps.

BALTIMORE, MARYLAND – 19 DÉCEMBRE: L’entraîneur-chef John Harbaugh des Ravens de Baltimore regarde depuis la ligne de touche pendant la seconde moitié du match contre les Packers de Green Bay au stade M&T Bank le 19 décembre 2021 à Baltimore, Maryland . (Patrick Smith/.)

Donc, cette portée pour la conversion en deux points était la bonne.

Mais ce n’était pas le cas contre Green Bay. Les Ravens avaient le même personnel avec lequel ils ont commencé le match. Non, ce n’étaient généralement pas des entrées, mais elles étaient toutes disponibles.

Alors, soudainement, à la dernière minute, l’entraîneur qui fait confiance à ses joueurs pendant 60 minutes, qu’ils soient titulaires ou remplaçants, change d’avis à propos de ces gars qui entrent en prolongation ?

Harbaugh monte et meurt avec ses gars en régulation, mais ne pense pas qu’ils peuvent terminer en prolongation ?

La liste de Baltimore, évidemment, ne va pas réfléchir aussi profondément à tout cela.

Si pas du tout.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous allons continuer à être agressifs », a déclaré Andrews. « De toute évidence, vous voulez faire ce jeu, le terminer, mais c’est le football, mec. Nous y sommes allés. J’en ai fini avec ça. J’en ai fini avec ça. Nous sommes déjà sur les Bengals. »