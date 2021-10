John Higgins et Mark Allen à niveau après la superbe première session de la finale de l’Open d’Irlande du Nord

John Higgins et Mark Allen savouraient l’atmosphère à Belfast (Photo: WST)

John Higgins et Mark Allen sont bloqués à 4-4 après la première session de la finale de l’Open d’Irlande du Nord à Belfast, l’Écossais se battant pour rester à égalité avec le favori à domicile.

Allen a remporté les deux premières images avant un reste de la session très uniforme, mais Higgins a volé la vedette avec la façon dont il a bouclé la huitième et dernière image de l’après-midi.

63-0 en huitièmes, le Wizard of Wishaw a marqué quelques points au tableau, remporté un échange de sécurité et a ensuite produit un dégagement étincelant plein de tirs difficiles pour se diriger vers la séance du soir à tous points de vue.

Jimmy White a déclaré à Eurosport: « Cette autorisation était dans le top cinq de toutes celles que j’ai jamais vues. »

Alors que les scores sont égaux, Higgins sera de loin le plus heureux après le superbe plat et prendra un peu d’élan dans le reste de la course à neuf heures à 19 heures.

Plus : Snooker



Il y avait une superbe atmosphère dans le Waterfront Hall, les deux hommes recevant un accueil enthousiaste lorsqu’ils entraient dans l’arène, mais le héros local Allen a naturellement reçu les acclamations les plus fortes.

L’Irlandais du Nord n’avait jamais dépassé les quarts de finale de son épreuve à domicile, mais ne semblait pas ressentir les nerfs et la pression de la finale car il s’est rapidement installé et a obtenu le premier cadre au tableau, puis a doublé son avance avec un break de 82 dans la seconde.

Le quadruple champion du monde n’allait jamais être troublé par un déficit précoce et a réalisé un sublime 123 pour obtenir sa première image de la journée.

Aucun des deux hommes n’a pu acquérir un niveau de domination sur l’autre le reste de la session, les quatre images suivantes étant partagées alors qu’ils se relayaient pour ajouter à leur score et Higgins a ajouté quelques demi-siècles à son travail de l’après-midi.

Allen menait 4-3 au début de la dernière séance de la séance et semblait prêt à prendre une avance fantastique dans la soirée alors qu’il ouvrait un excédent de 63-0, mais vous ne pouvez jamais, jamais radier Higgins.

Il a fallu quelques pauses et un échange de sécurité inhabituel qui menaçait un re-rack très tardif, mais le Wizard a produit un dégagement incroyable pour prendre le cadre et terminer le niveau de session.

« Je n’ai jamais vu un dégagement aussi bon », a déclaré Ronnie O’Sullivan à Eurosport après l’effort de Higgins en huitièmes. « Personne là-bas ne se serait attendu à cette autorisation, sauf peut-être John. »



PLUS : les éloges de Ronnie O’Sullivan « signifie plus que tous vos titres et 147 », déclare John Higgins



PLUS : Ronnie O’Sullivan donne un aperçu de la finale de l’Open d’Irlande du Nord entre John Higgins et Mark Allen

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();