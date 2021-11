John Illsley raconte la vie et l’époque dans une situation désespérée

Lorsque John Illsley écrivait et faisait des démos pour son huitième album solo imminent, la dernière chose à laquelle il pensait était de raconter son passé remarquable en tant que co-fondateur de l’un des plus grands groupes de l’histoire du rock. Mais le verrouillage a fait des choses étranges, et toutes n’étaient pas mauvaises. L’album est prêt à partir en 2022, accompagné de spectacles live, et avec son autobiographie My Life In Détroit nouvellement publié par Bantam Press.

Illsley, bassiste co-fondateur du groupe aux 120 millions de ventes, s’est lancé dans leurs aventures inoubliables en 1977 avec son ami proche Mark Knopfler, le frère de Mark, David (en tant que guitariste rythmique initial) et Pick Withers à la batterie. Illsley a non seulement approuvé les mémoires de Mark, mais a également obtenu de lui un avant-propos qui décrit «l’enfer d’une chevauchée» qu’ils ont fait ensemble. Illsley, écrit-il, « était un excellent compagnon pour le voyage que le groupe a effectué, et il continue d’être un excellent compagnon aujourd’hui. »

Ce lien continu entre les deux et une profonde affection pour ce qu’ils ont vécu au cours des 15 années de Dire Straits brillent dans les pages du récit d’Illsley. Du chargement de leur propre équipement dans les chutes à bière des clubs londoniens à la représentation de sept millions de personnes lors de leur dernière tournée de 1992, il dépeint la folie croissante de leur conquête mondiale, dans une histoire pleine de personnages improbables, de hauts sauvages et de bas inévitables. Plus que cela, il décrit la relation qui a traversé tout cela, qu’il apprécie avant tout disque de platine.

« L’essentiel pour moi est de célébrer quelque chose, de célébrer une amitié que j’ai depuis une quarantaine d’années et un partenariat musical », déclare Illsley. « Je pensais, [Knopfler] ne va jamais l’écrire, et cela me donne une chance de dire quelque chose sur lui qu’il ne dira pas. Il a vraiment raconté l’histoire dans les chansons, et il n’a pas besoin de le faire plus que ça.

Illsley, né à Leicester dans les Midlands anglais en 1949, se souvient dans le livre de son éducation musicale et de son premier emploi dans une entreprise de bois, avant qu’un cours de sociologie au Goldsmiths College ne l’amène à Londres. Il partageait un appartement avec David Knopfler et écrit spécifiquement sur sa première rencontre avec le frère aîné de David.

« Il y avait un homme allongé sur le sol en ciment de notre appartement de Deptford endormi… et sa tête, appuyée contre la seule chaise, était perpendiculaire à son corps. Le gars avait une guitare électrique en travers de sa poitrine… son visage, blanc comme un drap, révélait un soupçon de mon colocataire David. Ce devait être le frère qu’il avait mentionné.

Réfléchissant à cette introduction peu propice aujourd’hui, Illsley déclare : « J’ai su dès que je l’ai rencontré que j’allais le connaître pendant longtemps, d’une manière ou d’une autre. Ce n’était même pas une considération pour jouer ensemble à ce moment-là, j’ai juste ressenti cette chaleur et cet humour naturels de sa part.

« Sa façon de jouer était très différente de tout ce que j’avais jamais vu, et le reste encore à ce jour », dit-il. « C’est devenu beaucoup plus simple en vieillissant, c’est certain. Une partie de ce jeu au début, quand vous y retournez et regardez, était absolument extraordinaire. Je l’ai pris pour acquis, parce que j’ai grandi avec, bien sûr. En regardant en arrière, je me suis dit « Quel endroit où être, à un moment particulier de ta vie ».

Il y a des représentations vivantes des premières luttes des Straits à entendre, y compris lors de concerts à Londres tels que le Hope & Anchor à Islington et le Rock Garden à Covent Garden, avec ces chargements onéreux. « Nous avons jeté une pièce pour voir qui allait être en haut et qui allait être en bas, et il semblait que c’était juste Mark et moi qui le faisions », dit-il en riant. «Je ne pense pas que Pick se soit impliqué et David faisait toujours quelque chose ailleurs. Donc c’était à lui et moi de charger le bac de basse sanglante. Je vais vous dire, le charger était une chose mais le sortir en était une autre. Le plafond du Hope & Anchor ne mesurait qu’environ huit pieds de haut.

«Je me souviens d’un soir où nous jouions là-dedans, c’était tellement bondé. Chaud comme l’enfer, pas de ventilation, tout le monde fume bien sûr. Et quelqu’un a renversé le côté droit du PA, et personne ne l’a remarqué. Nous avons soudain réalisé que le son avait un peu changé. J’ai regardé à ma droite et j’ai dit « Oh ». Tu ne pouvais pas bouger. Vous aviez des gens à environ deux pieds de vous à cette époque.

En tant que journaliste débutant, l’une des premières missions de cet écrivain était de revoir l’un de ces concerts de Rock Garden à la fin de 1977, où le groupe était déjà aussi serré que ses homologues dans sa chanson maîtresse, « Sultans Of Swing ». John déclare : « Je me souviens m’être assis avec Pick et avoir pensé que j’avais l’impression d’avoir joué avec ce gars toute ma vie. »

À travers toutes ces premières expressions de la dextérité de Knopfler en tant que guitariste et écrivain, et le départ de David après deux albums, Dire Straits a élargi ses horizons à une échelle cinématographique et a emmené des millions avec eux tout au long des années 1980. « Les changements ont été assez spectaculaires, de Communiqué à Faire des films« , réfléchit Illsley. C’était avant Frères d’armes réinitialiser les paramètres et rugit à 30 millions de ventes. Pour toute la gloire, c’était au risque extrême de la santé physique et mentale du groupe.

« Il n’y avait pas grand-chose de plus, lui et moi pensions que nous pouvions en faire, » dit franchement Illsley. « Pour être honnête après Brothers, et une si grosse pause, je ne m’attendais vraiment pas à faire un autre album. Ce fut un moment charnière dans l’histoire de la musique, encore moins pour nous. 234 concerts ou quelque chose du genre, et un album qui semble toujours captiver l’imagination des gens, alors j’ai pensé que nous avions terminé.

« Puis le Mandela [70th birthday concert, at Wembley Stadium] est venu en 1988, et Mark et moi déjeunions un jour et il a dit ‘J’ai quelques chansons qui, je pense, seraient géniales pour l’équipe de Dire Straits. J’étais un peu abasourdi, puis j’ai pensé : « Super, c’est reparti. »

Le résultat fut le chant du cygne de 1991 Dans chaque rue, un album qui est parfois sous-évalué dans le canon de Dire Straits, mais pas par Illsley. « Quel excellent album, dit-il. « Il y a du merveilleux à jouer là-dessus. Jeff Porcaro, époustouflant. Pour jouer avec ces gens, avec Omar Hakim et Terry Williams… parlez de tous vos Noëls qui arrivent en même temps.

Mais après une dernière tournée, ça suffit. « Mark partait dans une direction différente et j’ai parfaitement compris qu’il voulait ranger cette machine », se souvient Illsley. « Il en avait assez. Nous avons donc eu une conversation très ouverte avant la fin de la tournée. Je ne voulais pas continuer, je voulais faire quelque chose de différent.

Et c’est ce qu’il a fait, reprenant les deux albums solo qu’il avait réalisés pendant la durée de conservation de Straits (Never Told A Soul en 1984 et Glass en 1988) avec une série de sorties dans les années 2000 et 2010, tout en développant son art d’accompagnement en tant que talentueux peintre. Pendant tout ce temps, Illsley a effectué ses propres tournées, ces dernières années dans un format de questions-réponses intitulé La vie et l’époque des détroits, avec l’ancien co-manager du groupe Paul Cummins. Cela a repris avec un premier concert au Royaume-Uni après le verrouillage au Sound Lounge du sud de Londres fin octobre, lors d’un spectacle à guichets fermés avec le célèbre guitariste Robbie McIntosh (les Pretenders, Paul Mccartney, John Mayer) dans le groupe.

Maintenant qu’il a son histoire sur papier, c’est le retour vers le futur pour Illsley, dont le prochain set solo, qui sera intitulé 8 après sa place dans son catalogue, débarquera en 2022 aux côtés d’une vaste tournée britannique en avril et mai. Mais il est heureux d’avoir écrit, selon ses propres mots, ce que le travail d’un groupe spécial et une amitié encore plus rare ont signifié pour lui.

« Nous ne l’avons jamais fait pour de l’argent, vraiment pas », dit-il à propos de ses jours avec Knopfler et le groupe. « Il ne s’agissait donc pas de faire plaisir au directeur de la banque ou à la famille. En conséquence, notre amitié a mûri et s’est maintenue dans le temps.

Achetez My Life In Dire Straits de John Illsley.