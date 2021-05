John ‘Jack’ Juran de New York arrêté au siège du Capitole ⋆ .

Un homme de l’ouest de l’État de New York est accusé d’avoir joué un rôle dans le siège du 6 janvier sur le complexe du Capitole américain.

Selon des documents au dossier de la Cour fédérale, un pronostiqueur a conduit les autorités à John «Jack» Juran, 51 ans, en laissant les informations suivantes au Centre national des opérations sur les menaces du FBI: «Une personne que je connais qui est sur Facebook était là. Admet être sur l’échafaudage. Je ne sais pas si c’est une intrusion ou non. Je ne crois pas qu’il a été impliqué dans la violence mais quiconque là-bas [sic] en particulier sur l’échafaudage semble enfreindre la loi. Sinon, je m’excuse.

Un mandat délivré à Google a révélé une adresse e-mail supposée être associée à Juran. Un appareil mobile communiqué avec cette adresse e-mail a été capturé 17 fois «dans le Capitole américain le 6 janvier 2021 entre 14 h 29 et 14 h 59», selon les documents judiciaires. Les mandats ultérieurs pour obtenir des informations concernant le compte ont conduit les agents à un numéro de téléphone connecté à Juran. Le numéro de téléphone était lié à Buffalo, New York, et à la banlieue de Williamsville de cette ville.

Les archives judiciaires indiquent que Juran n’a pas été difficile à repérer dans la vidéo de surveillance du Capitole.

“Comme montré [in various attached photos], l’individu soupçonné de John «Jack» JURAN avait une moustache et portait un chapeau de cowboy blanc qui disait «TRUMP 2020» », indiquent les documents. «Le dessous du bord du chapeau avait des étoiles et des rayures. De plus, l’individu portait une chemise grise sous une veste grise.

Le pronostiqueur qui a initialement contacté le FBI «a positivement identifié la personne» vue sur six photos distinctes comme étant Juran.

Lorsque le FBI a vérifié la page Facebook de Juran, un message du 6 janvier montrait Juran portant le chapeau de cow-boy Trump 2020 susmentionné avec la légende: «Regardez qui j’ai trouvé à DC !!!»

Une série de captures d’écran subséquentes contenues à partir d’une vidéo de surveillance à l’intérieur du Capitole a permis au FBI de suivre les mouvements présumés de Juran.

Juran est accusé de deux chefs d’accusation d’entrer ou de rester sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint et de deux chefs d’entrée violente et de conduite désordonnée sur les terrains du Capitole. Le ministère américain de la Justice dit qu’il a été arrêté mercredi.

