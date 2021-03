John Joe Finn: l’Irlande désignera un adolescent de la Liga comme star pour snober l’Angleterre

L’espoir de la Liga, John Joe Finn, est prêt à ignorer les avances de l’Espagne et de l’Angleterre et à se déclarer pour l’Irlande.

C’est ce que dit le patron des moins de 21 ans, Jim Crawford, qui s’attend à ce que le milieu de terrain madrilène de 17 ans soit disponible pour le coup d’envoi des qualifications européennes en septembre.

Le jeune Getafe se qualifie pour l’Irlande grâce à son père, né à Ballyhaunis.

Il a été influencé, selon Crawford, par une présentation détaillée faite par des managers irlandais de tous âges, y compris le patron principal Stephen Kenny.

L’adolescent ne participera pas au match amical contre le Pays de Galles vendredi prochain, car il s’est blessé plus tôt cette semaine.

Crawford a déclaré: «J’ai parlé à John-Joe et à sa mère de nombreuses fois et il veut certainement jouer pour la République d’Irlande.

«Malheureusement, il s’est blessé il y a quelques jours et est absent pendant 10 ou 12 jours. C’est un peu décevant pour nous et John-Joe.

«Mais le plus important est que John-Joe se remette en forme et joue à nouveau. Nous avons eu beaucoup de conversations au cours des dernières semaines et elles ont toutes été positives.

«Je n’ai aucun doute pour la prochaine fenêtre, si tout va bien, nous aurons John-Joe à bord.

Crawford a souligné le nombre de jeunes qui ont été élevés dans l’équipe senior de Kenny comme l’une des raisons de la décision de Finn.

« Je dis aux joueurs quand je leur parle au téléphone, qu’il y a maintenant une opportunité pour les joueurs qui réussissent bien dans leur club », a-t-il déclaré.

«Je pense que le chemin vers l’équipe senior est maintenant plus solide que jamais. Vous avez les goûts de Jason Knight, Jayson Molumby, Caoimhin (Kelleher), Gavin (Bazunu); il est là pour que tout le monde puisse le voir maintenant.

«Il y a une opportunité que si vous jouez bien au niveau du club ou que vous entrez chez les moins de 21 ans et que vous réussissez bien, il y a cette opportunité de faire appel aux seniors.

«À la fin de leur journée, si vous êtes impliqué dans un pays qui a un bassin sérieux de joueurs, si vous jouez bien avec votre club, il y a une possibilité de rappel national.

« Mais avec l’Irlande, je pense qu’il y a une probabilité que, disons que vous êtes un attaquant qui marque des buts, vous obtiendrez un appel senior. »

Finn est devenu le plus jeune joueur à figurer dans la Liga pour Getafe lorsqu’il a fait ses débuts en tant que remplaçant contre Levante en décembre dernier, un peu plus d’un mois après son 17e anniversaire.