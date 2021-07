John Kavanagh identifie le moment exact où Conor McGregor a subi une horrible fracture de la jambe contre Dustin Poirier à l’UFC 264

in

John Kavanagh insiste sur le fait qu’un coup de pied de départ mal placé de Conor McGregor lui a cassé la jambe contre Dustin Poirier à l’UFC 264.

L’Irlandais s’est retrouvé avec une fracture du tibia et du péroné lors de la troisième rencontre entre les deux rivaux légers alors que le mauvais sang se poursuivait dans la T-Mobile Arena.

.

John Kavanagh affirme que Conor McGregor s’est fracturé la cheville en lançant un coup de pied

Bien qu’il ait été officiellement déclaré un arrêt médical, Poirier avait mis la pression sur l’Irlandais abattu auparavant.

McGregor avait commencé brillamment à Sin City; rebondissant sur ses orteils et semblant plus léger que lors de la réunion précédente à l’UFC 257, mais son retour à une attaque de style taekwondo qui a annoncé tant de succès pour le joueur de 32 ans pourrait bien avoir contribué à sa chute.

“Vous pouvez regarder cela sur Instagram – il y a beaucoup de courts clips là-bas – où il lance un coup de pied dans la jambe, s’éloigne puis il jette un tip”, a déclaré Kavanagh.

AVERTISSEMENT : les images ci-dessous contiennent du matériel graphique.

Le coup de pied de pente est une technique de base du Muay Thai, également connue sous le nom de coup de pied poussé, que McGregor tente ici

La jambe de l’homme de 32 ans a semblé se déformer légèrement, avant de céder quelques instants plus tard

«Et c’était l’une des techniques que nous voulions employer dans ce combat. De toute évidence, étant un gaucher, ce côté du foie est là, nous cherchions donc à plonger dans ce domaine.

« Si vous y réfléchissez, je pense que teep signifie en fait une lance, c’est censé aller dans un mouvement horizontal – une sorte d’entrée et de sortie.

«Alors que Conor a lancé cette technique particulière comme une technique de style karaté, en effleurant le genou, pour poignarder la plante du pied dans l’abdomen.

.

The Notorious a lancé son coup de pied breveté avec un effet dévastateur contre Chad Mendes en 2015

.

Lorsqu’il a affronté Khabib, un autre combattant orthodoxe, le tipi a atterri

«Ce qui est aussi une bonne technique. Mais sur des techniques opposées, quand il faisait face [Chad] Mendes par exemple, c’est un peu plus sécurisant du fait du positionnement des coudes.

«Mais sur la même position, il y a un risque élevé d’attraper ce coude et si vous le regardez en arrière, vous pouvez clairement voir que c’est là que la fracture s’est produite.

GETTY

Chris Weidman et Anderson Silva ont tous deux subi d’horribles fractures des jambes à l’intérieur de l’Octogone

«Il a lancé ce coup de pied de manière très agressive, Dustin a bombardé avec la main principale et le pied s’enroule autour du genou, de la même manière que le pauvre vieux [Anderson] Silva et [Chris] Weidman.

«Il se tient en arrière et vous pouvez voir l’os dépasser presque à travers la peau; Je ne sais pas comment il n’est pas tombé là, mais il entre et ils échangent tous les deux des croix, ils manquent tous les deux, il va reculer et c’est là que vous avez ce pli horrible.