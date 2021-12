John Kavanagh répond en affirmant qu’il devrait être  » licencié immédiatement  » par Michael Bisping après les défaites consécutives de Conor McGregor contre Dustin Poirier

John Kavanagh a accueilli les critiques de Michael Bisping, mais insiste sur le fait qu’il ne mérite pas d’être limogé après les défaites de Conor McGregor contre Dustin Poirier.

‘The Notorious’ a mis fin à une absence de 12 mois de l’Octogone en janvier de cette année avec la première défaite par élimination directe de sa carrière de MMA contre Poirier sur Fight Island à l’UFC 257.

Dustin Poirier a remporté deux victoires consécutives contre la plus grande star de l’UFC

Poirier s’est vengé de sa défaite contre l’Irlandais à l’UFC 178, avant de poursuivre sa victoire avec une démonstration tout aussi catégorique à l’UFC 264 en juillet.

Dans les deux combats, McGregor a regardé à contre-courant et loin du combattant qui a déchiré l’entreprise entre 2013 et 2016, lorsqu’il a atteint son objectif de devenir le premier double champion de l’histoire de l’UFC.

Kavanagh et l’équipe de Straight Blast Gym travaillent avec le joueur de 33 ans depuis 2008 et ont été témoins de tous les hauts et de bas du parcours, ce qui a amené Bisping à suggérer qu’un changement était nécessaire.

Bien que « The Count » soit allé jusqu’à dire sur BT Sport que l’Irlandais devrait être « licencié immédiatement », Kavanagh a été beaucoup plus mesuré dans sa réponse.

McGregor est sur le chemin du retour après une horrible rupture de jambe

« Je accepterais les critiques de n’importe qui, c’est très important », a déclaré Kavanagh au Mirror.

« Je ne dirais pas que j’ai été blessé, je n’allais pas dire ‘Oh non, Bisping a dit quelque chose’, c’est son opinion et tout le monde est le bienvenu dans son opinion.

« Je suis toujours autocritique, mais si je suis honnête à 100%, ce seront les personnes les plus proches de moi qui diront quelque chose – j’ai beaucoup de gens très honnêtes autour de moi – ce sera ce qui me rend vraiment levez-vous et réfléchissez.

John Kavanagh est l’entraîneur de Conor McGregor depuis des années

SBG abrite plusieurs combattants de classe mondiale aux côtés de McGregor, avec Johnny Walker de l’UFC déménageant sur l’île d’Émeraude et travaillant aux côtés des prétendants au titre de Bellator Peter Queally, Pedro Carvalho et Sinead Kavanagh.

Malgré plusieurs défaites très médiatisées pour McGregor au cours des trois dernières années, Kavanagh a souligné le succès de Frans Mlambo en remportant le tournoi d’une nuit « Copa Combate » comme un exemple pertinent du succès que connaît toujours le gymnase.

« On m’a posé cette question sur Ireland AM l’autre matin et j’avais préparé mes recherches », a poursuivi Kavanagh.

« Pour ce trimestre qui vient de se terminer, nous avons enregistré un taux de réussite de 70 % ; 20 combattants et 14 victoires, et ce sera à la hauteur de certains des meilleurs gymnases du monde.

Kavanagh a beaucoup de talent sur la liste SBG

« Notre plus grande star [McGregor] éclipse évidemment tout ce que nous faisons et s’il glisse, les gens disent que tout le gymnase est terrible.

« Dustin Poirier peut sortir et perdre contre Charles, ou finir plus rapidement que Conor contre Khabib, et personne ne demande pourquoi il est toujours avec l’American Top Team ou dit qu’il n’a pas de lutte.

« Donc, nous sommes jugés selon un ensemble de règles différent de tout le monde, et c’est bien parce que nous bénéficions également de nombreux avantages du gorille de 2 000 livres qu’est Conor.

«Nous attirons beaucoup d’attention ici, beaucoup de grandes opportunités, mon équipe de combat est impliquée dans de grands spectacles.

McGregor a toujours été un fier représentant de SBG

«Nous avons de bonnes relations avec Combate Global où nous venons de remporter le tournoi, nous avons une forte relation avec Bellator, nous avons des combattants à KSW et nous avons des combattants à l’UFC.

« Alors regardez, les choses s’améliorent et à Bisping, je dirais » merci beaucoup pour la critique constructive « , continuez et nous continuerons d’essayer de nous améliorer. »

