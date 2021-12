John Kavanagh révèle qu’il regrette que Conor McGregor ait éliminé Jose Aldo en 13 secondes et reste  » obsédé  » par le Brésilien

John Kavanagh admet qu’il est toujours » obsédé » par Jose Aldo et » regrette » comment le KO de 13 secondes de Conor McGregor à l’UFC 194 s’est déroulé.

Le Brésilien est sans aucun doute l’un des plus grands poids plume de l’histoire de l’UFC, ayant connu un énorme succès au départ au WEC.

McGregor a choqué le monde en 13 secondes contre Aldo pour devenir champion poids plume de l’UFC

Cependant, son règne invaincu de dix ans au sommet de la liste livre pour livre et en tant que champion de la division 145 livres a pris fin lorsque McGregor l’a rencontré en 2015.

« The Notorious » a systématiquement détruit Aldo au cours de près de deux ans avec sa guerre psychologique implacable et ses attaques verbales énervant le champion et le poussant à charger.

McGregor, alors au sommet de ses pouvoirs, a simplement lancé un contre-crochet gauche tout en reculant pour assommer Aldo en seulement 13 secondes et se propulser vers la célébrité.

Bien qu’il ait d’abord eu du mal à faire face à la défaite, Aldo est maintenant classé troisième dans le classement des poids coq et s’est réinventé à l’âge de 35 ans – à la grande satisfaction de Kavanagh.

John Kavanagh a emmené Conor McGregor au sommet

Il a déclaré à MMA Fighting : « Je suis sûr que j’en ai beaucoup parlé à l’époque, mais en revenant, j’étais un grand fan du WEC.

« Et si vous êtes un fan du WEC, vous êtes obsédé par Aldo. Exactement comme il – il a été le premier que j’ai vraiment vu, un gars de MMA basé sur la frappe qui vient de démanteler des grapplers.

« J’essayais donc d’apprendre beaucoup de ce qu’il a fait. Et même en remontant plus loin que ça, son incroyable coach ‘Dede’ [Andre Pederneiras], je l’ai regardé à l’époque de la fierté.

Kavanagh a ajouté: « Donc, il n’y avait personne qui était un plus grand fan de cette équipe, et d’Aldo en particulier, que moi.

La réaction de Kavanagh au KO de 13 secondes de McGregor dit tout

« Et avant cela [UFC 194] combat, j’ai passé de nombreuses nuits blanches à regarder ces coups de pied dans les jambes et sa défense au sol, sa vitesse, sa technique et son expérience.

« Et j’ai un peu regretté la façon dont le combat s’est déroulé, car j’aurais adoré voir le choc des styles et encore plus d’échanges. »